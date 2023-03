ONLINE: Zelenskyj: V Bachmute je to stále ťažšie, Rusko nepočíta ľudí

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 370. deň VIDEO: Zničili bieloruskí partizáni ruské sledovacie lietadlo?

6:39 Britská stanica BBC uviedla, že počas ruskej invázie na Ukrajinu sa stalo vôbec prvýkrát, aby cudzie bezpilotné lietadlo doletelo až do Moskovskej oblasti. Útok v tomto regióne podľa BBC naznačuje, že by sa potenciálnym cieľom mohla stať aj samotná Moskva so svojimi vládnymi budovami. Utorkový incident v okolí ruského hlavného mesta tak bude podľa stanice určite predstavovať tlak na psychiku miestnych obyvateľov.

Incident s dronom sa podľa gubernátora Andreja Vorobjova odohral neďaleko mesta Kolomna, kde dopadol na objekt civilnej infraštruktúry bezpilotný prostriedok, pričom nevznikli škody ani nikto nebol zranený. Agentúra RIA Novosti uviedla, že dron bol zostrelený blízko kompresnej stanice na plynovode.

6:00 Intenzita bojov v okolí mesta Bachmut na východe Ukrajiny sa stále zvyšuje, povedal vo svojom pravidelnom večernom príhovore ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informujú agentúra AFP a britská televízia Sky News.

„Najťažšie je to tak ako aj predtým v Bachmute… Rusko vôbec nepočíta ľudí a neustále ich posiela napádať naše pozície. Intenzita bojov sa tam len zvyšuje,“ uviedol Zelenskyj. Ukrajinský prezident sa takto vyjadril len jeden deň po tom, čo povedal, že vojenská situácia okolo Bachmutu je stále zložitejšia.

V uplynulých mesiacoch sa Bachmut stal dejiskom jedných z najurputnejších bojov počas trvania vojny, v dôsledku ktorých sa museli miestni obyvatelia v chladnom počasí uchýliť do podzemia.

Ruská armáda v okolí Bachmutu zosilňuje svoje útoky počas toho, ako sa snaží toto mesto obkľúčiť. Ruské sily sa totiž snažia odrezať ukrajinských obrancov od zásobovacích trás a prinútiť ich tak, aby sa stiahli alebo vzdali, analyzuje Sky News.