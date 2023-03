Prežilo ruské výzvedné lietadlo útok bieloruských partizánov? Satelity naznačujú, že áno

Lietadlo A-50 bolo v Bielorusku jediné. Vždy keď toto lietadlo vzlietlo, tak na Ukrajine vyhlasovali letecký poplach, pretože stroj koordinuje raketové údery bombardérov. „Koriguje činnosť všetkého letectva nepriateľa. Je to veľmi dôležité a drahé lietadlo,“ vyjadril sa Aljaksandr Azarau, šéf opozičnej bieloruskej organizácie ByPol. Agentúra Reuters uviedla, že lietadlo dokáže sledovať súčasne až 60 cieľov.

VIDEO: Zničili bieloruskí partizáni ruské sledovacie lietadlo?

Na satelitných snímkoch urobených 28. februára sú na krídlach lietadla viditeľné tmavé škvrny, aj farba krídiel je iná ako na porovnateľnej fotke z 19. februára, ale to podľa investigatívnej skupiny Bellingcat môže byť spôsobené tým, že na letisku snežilo, napísal český server idnes.cz. Podľa Bellincatu tak nie je možné jednoznačne potvrdiť vyhlásenie bieloruskej opozície, že lietadlo po útoku nie je prevádzkyschopné, dodáva sever.

zväčšiť Foto: SITA/AP, Planet Labs PBC bielorusko Satelitná snímka z utorka 28. februára 2023 ukazuje prieskumné lietadlo Beriev A-50 na leteckej základni Mačuliščy pri Minsku v Bielorusku.

Lietadlo bolo podľa bieloruskej opozície zasiahnuté v nedeľu ráno na vojenskom letisku Mačuliščy pri Minsku. Azarau uviedol, že poškodenie je natoľko vážne, že stroj nie je prevádzkyschopný. Akciu na letisku podľa neho vykonali bieloruskí partizáni z hnutia Peremoha (Víťazstvo) dvoma dronmi. Útok v ten istý deň na twitteri privítala bieloruská opozičná líderka Svjatlana Cichanouská.

Čítajte viac Husársky kúsok? Bieloruskí partizáni tvrdia, že zničili ruské sledovacie lietadlo

Bieloruská polícia následne vyhlásila pátranie po mužovi, ktorého podozrieva z nedeľňajšej diverzie. Po dvadsaťdeväťročnom Nikolajovi Švecovi, narodenom na Kryme, polícia pátra kvôli podozreniu „zo spáchania obzvlášť závažného zločinu“ v Mačulišči, uviedol opozičný server Zerkalo. Ten tiež zverejnil snímky, ktoré polícia rozdávala autodopravcom a zdravotníkom „s prosbou o bdelosť“. Až doteraz bieloruské úrady oficiálne nepotvrdili správy o útoku na ruské lietadlo.

Keď redaktorka serveru v úlohe „bdelej občianky“ zavolala na policajné veliteľstvo v Homeli, potvrdili ju, že po predmetnom sa naozaj pátra. Policajt sa hneď vypytoval, či podozrivého niekde videla. Odpovedala, že nevidela, ale bojí sa vyjsť na ulicu, keď tam môže byť taký zločinec.

„Nebojte sa, na ulici môžete vyjsť, môžete žiť normálny život. Ale či uvidíte niekoho podobného, zavolajte,“ odporučil policajt.

Azarau, ktorý útok na ruské lietadlo už skôr pripísal bieloruským partizánom, poprel, že by k nim Švec patril. „Túto osobu nepoznáme. Neviem, kto to je,“ povedal Zerkalu. Odhadol, že bieloruskí policajti dostali za úlohu vytipovať podozrivých, „ale bohvie, ako na neho prišli“. „Možno náhodou išiel (Švec) po ulici a hneď je z neho podozrivý,“ vyhlásil.

Server BBC vo svojom ruskojazyčnom vydaní napísal, že lietadlo A-50 je vojenským cieľom veľkého významu a označil ho za „uši, oči a nervový systém“ leteckého zoskupenia. Podľa informácií na sociálnych sieťach boli na leteckej základni aj stíhačky MiG-31 a nákladné lietadlá Il-76, ktoré by však predstavovali ciele menšieho významu. Ak by sa zásah lietadla A-50 potvrdil, znamenalo by to, že útok bol dobre naplánovaný. Rusko má k dispozícii spolu deväť sovietskych lietadiel A-50 a štyri stroje v modernizovanej verzii A-50U, dodal server. Iné zdroje uvádzajú šesť modernizovaných A-50U a tri pôvodné A-50 v službách ruského letectva, tri stroje v exportnej verzii zakúpila India.

Zásah ruského lietadla A-50 na bieloruskom letisku potvrdilo ukrajinské letectvo, napísal s odvolaním sa na vyjadrenie hovorcu letectva Jurija Ihnaťa v štátnej televízii ukrajinský server Fokus. Kremeľ podľa Reuters odmietol vyjadrenia šéfa ByPolu komentovať. Minsk sa k poškodeniu lietadla na základni Mačuliščy podľa poľskej stanice Belsat nevyjadril.

Britské ministerstvo obrany vo svojej zvodke k situácii na Ukrajine pripomenulo, že poškodenie lietadla doteraz nebolo oficiálne potvrdené. Prípadná strata lietadla A-50 by pre Rusko bola významná a ďalej by obmedzila jeho schopnosť vykonávať vojenské operácie vo vzduchu. „Pre ruské vzdušné operácie je (lietadlo) kľúčové, pretože poskytuje prehľad o vojenskej aktivite vo vzdušnom priestore,“ uviedol Londýn s tým, že Rusku pravdepodobne zostáva šesť ďalších prevádzkyschopných lietadiel A-50.