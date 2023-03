Fínsko si odkleplo členstvo v NATO, stále však chýbajú dva podpisy

Fínsky parlament schválil návrh zákona o vstupe Fínska do Severoatlantickej aliancie. Pre vstup do NATO sa krajina, ktorá bola dlhé desiatky rokov neutrálna, rozhodla po ruskej invázii na Ukrajinu v minulom roku. Prijatie Fínska aj Švédska, ktoré sa o členstvo v NATO tiež uchádza, musí odsúhlasiť všetkých 30 členských krajín aliancie; zostáva ešte ratifikácia zo strany Maďarska a Turecka.

Fínska televízia Yle uviedla, že 184 poslancov fínskeho parlamentu zákon o členstve podporilo a sedem bolo proti. Schválenie zákona, ktorý je potrebný na to, aby sa mohlo Fínsko do aliancie začleniť, sa všeobecne predpokladalo. V máji členovia jednokomorového fínskeho parlamentu schválili žiadosť Fínska o členstvo v NATO pomerom 188:8.

Fínsko pred hlasovaním uvádzalo, že jeho cieľom je dokončiť legislatívny proces do konca volebného obdobia vlády premiérky Sanny Marinovej. Na 2. apríla sú plánované v krajine parlamentné voľby a Helsinki sa chceli vyhnúť prípadnému politickému vákuu.

Fínsko a Švédsko ale stále čakajú na to, až ich žiadosť o členstvo ratifikuje Maďarsko a Turecko. Zatiaľ čo v prípade Budapešti by to nemal byť problém, Ankara má najmä voči Švédsku výhrady a kritizuje Štokholm za to, že podľa nej poskytuje útočisko kurdským radikálom a odporcom islamu nebráni vo verejných protimoslimských prejavoch.

V Budapešti sa už rokuje

Maďarská prezidentka Katalin Nováková dnes vyzvala zákonodarcov, aby ratifikovali vstup Fínska a Švédska do NATO „čo najskôr“. V maďarskom parlamente, kde príslušné návrhy na mesiace uviazli, dnes začala rozprava o ratifikácii.

Turecký minister zahraničia Mevlüt Çavuşoglu v pondelok povedal, že rozhovory so Švédskom a Fínskom o ich pristúpení budú pokračovať 9. marca. Zároveň ale poznamenal, že Ankara so švédskou žiadosťou stále nemôže súhlasiť.

Turecko uvádza, že je ochotné zaoberať sa oddelene žiadosťou Fínska. Severské krajiny ale už skôr oznámili, že preferujú vstúpiť do aliancie spoločne.