Ukrajinci pritvrdili v mobilizácii: Berú aj bezrukých. Muži utekajú a berú si viacnásobné matky

Armáda síce tvrdí, že panika je zbytočná, podľa odborníkov však Kyjev takto reaguje na čiastočnú mobilizáciu v Rusku a doplniť tak stavy pred očakávanou jarnou protiofenzívou Ruska, ktorá sa už podľa niektorých odborníkov začala, píše český iDnes.cz.

Armáda dokonca do bojov povolala aj Rusľana Kubaja, muža z mesta Drohobyč na západe krajiny, ktorý sa narodil bez rúk a má lekárske potvrdenie, že ako invalid nie je bojaschopný. Kubaja dokonca prišli domov „naverbovať“ aj vojaci a nepresvedčili ich ani dokumenty a ani pohľad na jeho hendikep. Muž si však vymohol novú lekársku prehliadku a tá potvrdila pôvodné zistenia. Kubaj tak na front nemusel ísť.

„Bol som donútený podstúpiť nové kompletné vyšetrenie len preto, že všetci sú slepí a nekompetentní a nedokážu si prečítať diagnózu, ktorú mám už od detstva,“ povzdychol si na sociálnych sieťach mladík v zelenej mikine a pridal fotku rozkazu.

Podľa iDnesu tento prípad ukazuje, že ukrajinská armáda pri mobilizácii výrazne pritvrdila. „Pozvánky k odvodným komisiám sa rozdávajú na uliciach, v obchodných centrách, na pohreboch padlých vojakov, na check pointoch aj v lyžiarskych strediskách v Karpatoch,“ konštatuje web.

Obavy majú aj poľnohospodári

Sociálne siete plnia videá vojakov a policajtov naháňajúcich mladých mužov na uliciach a ľudia na Telegrame zdieľajú tipy, kde by práve mohli číhať. Poľnohospodárske podniky sa snažia pre svojich zamestnancov získať úradné výnimky, aby na jar nezostali bez pracovnej sily. Od služby v armáde sú oslobodení aj otcovia troch a viac detí, a tak sa niektorí muži narýchlo ženia s viacnásobnými matkami. Ďalší podplatia doktora ochotného napísať potvrdenie o invalidite alebo obetujú niekoľko tisíc dolárov a ilegálne prekročia hranice.

Jeden z vojakov pre ukrajinský web Hromadske uviedol, že ľudia nechcú svoju krajinu brániť. „Nechcú pomáhať. Chcú sa jednoducho schovať a žiť ako predtým,“ posťažoval sa.

Od začiatku ruskej invázie Ukrajina mobilizuje mužov vo veku od 18 do 60 rokov, v prvých začiatkoch vojny sa pred vojenskými centrami dokonca tvorili dlhé rady. „Po poslednom predĺžení stanného práva sa ale množina dobrovoľníkov podstatne zmenšila. Kto chcel bojovať, už je dávno v zákopoch,“ píše iDnes.

Stanné právo predĺžili ukrajinský parlament 7. februára o ďalších 90 dní.

„Ľudí máme dostatok, to vidím jasne. Nepotrebujeme ďalšie státisíce mužov. Potrebujeme tanky, transportéry, obrnené vozidlá a muníciu,“ povedal v polovici decembra náčelník generálneho štábu Valerij Zalužnyj.

Západné zbrane pre nové jednotky

Je jasné, že Ukrajina za rok vojny prišla o tisíce a zrejme o desaťtisíce vojakov. Podobne aj Rusko. Žiadna zo strán o svojich vlastných stratách neinformuje. Problémom podľa odborníka sú aj dezercie. „To sú veci, ktoré sa Ukrajina pokúša čo najviac utajiť, pretože by to malo devastujúce dopady na bojovú morálku. A čo je možno ešte horšie, mohlo by to oslabiť západnú podporu,“ vysvetľuje pre iDnes vojenský analytik Vojtech Bahenský.

Podľa odborníkov sa Ukrajina pripravuje na jarnú ofenzívu Ruska a teda nie je vylúčené, že naozaj v poslednom období masívne dopĺňa rady svojej armády. „Možno predpokladať, že stavajú nové jednotky, pre ktoré potrebujú západnú výzbroj,“ hovorí Bahenský.

„Rusko dáva najavo, že je pripravené tento konflikt viesť roky. Posledná vlna mobilizácie, ktorá zrejme ešte postupne ďalej pokračuje, dala Rusku kapacity vydržať pomerne dosť dlho. Na niečo také sa musí pripraviť aj Ukrajina, pretože len s dobrovoľníkmi si vystačiť nemôže,“ objasňuje Bahenský.