Vuhledar zažil doteraz najväčšiu tankovú bitku vojny na Ukrajine

Pri meste Vuhledar sa v uplynulých troch týždňoch odohrala doteraz najväčšia tanková bitka vojny na Ukrajine. Podľa denníka The New York Times (NYT) to uviedli predstavitelia ukrajinskej armády. Ruské straty v tomto vojenskom strete na východe Ukrajiny vyčíslili na 130 obrnených vozidiel. Svoje straty Kyjev nezverejnil. Americký denník zdôraznil, že tvrdenia Ukrajincov nie je možné nezávisle overiť.