Miliarda eur od EÚ na muníciu. Ukrajincom na fronte zúfalo chýba

Až jedna miliarda eur by mala ísť na vyzbrojenie ukrajinskej armády delostreleckými granátmi, ktoré na fronte nutne potrebuje.

Európska únia chce dať jednu miliardu eur na rýchle dodávky delostreleckej munície Ukrajine. Uviedla to agentúra DPA, ktorá sa oboznámila s únijným zámerom. Dotácia únie by mala pokrývať až 90 percent nákladov na poskytnutie streliva kalibru 155 milimetrov. Delostrelectvo by malo zohrať kľúčovú úlohu v snahe ukrajinskej armády dobyť späť územia, ktoré teraz okupujú ruské sily.

VIDEO: Rýchle a presné. Ukrajinci s americkými húfnicami M777.

EÚ pomáha Ukrajine zásobovať zbraňami prostredníctvom mimorozpočtového medzivládneho peňažného fondu s názvom Európsky mierový nástroj (EPF), ktorý sa používa na odmeňovanie krajín vyvážajúcich zbrane na Ukrajinu, uviedol server Politico. Nástroj doteraz poskytol Ukrajine vojenskú pomoc vo výške 3,6 miliardy eur, pričom členské krajiny sa vlani v decembri rozhodli zvýšiť jeho financovanie o 2 miliardy eur v roku 2023.

V návrhu sa uvádza „priaznivá miera úhrady, napríklad až 90 %“ vzhľadom na extrémnu naliehavosť a vyčerpanie zásob členských štátov“. Takáto vysoká miera by mohla upokojiť členské krajiny, ktoré poskytujú významnú vojenskú pomoc, uvádza Politico. Keď miera úhrad minulý rok klesla pod 50 percent, spôsobilo to problémy niektorým krajinám EÚ, najmä Poľsku, ktoré je jedným z najväčších darcov zbraní EÚ Ukrajine, dodáva server.

Doteraz boli výdavky z tohto nástroja voľne definované, ale EÚ teraz kladie veľký dôraz na delostreleckú muníciu – keďže ukrajinské sily sú uväznené v delostreleckých bitkách s Rusmi na východe v okolí miest ako je Bachmut, pripomína Politico.

Brusel hovorí aj o potrebe spoločných nákupov členských krajín a posilnení výrobných kapacít munície na kontinente. Na to nedávno apeloval aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

Niektoré členské štáty sa pritom už skôr vyslovili za výrazne vyššiu sumu, ako s akou počíta návrh šéfa únijnej diplomacie Josepa Borrella, ktorý ho predloží. Napríklad Estónsko chcelo uvoľniť z EPF až štyri miliardy eur, čo by umožnilo nákup zhruba jedného milióna delostreleckých granátov kalibru 155 milimetrov, píše denník Le Monde.