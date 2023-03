Boj veľmocí na sociálnych sieťach. Zákazy pre čínsky TikTok pribúdajú

V čích rukách končia dáta zo sociálnej siete TikTok? Je to Komunistická strana Číny? USA, Európska únia či Kanada sa to rozhodli neriskovať a pribúdajú zákazy používania TikToku.

Aplikácia čínskej spoločnosti ByteDance slúži na nahrávanie a zverejňovanie krátkych videí. TikTok má momentálne viac ako 850 miliónov aktívnych používateľov, niektoré štatistiky dokonca hovoria o miliarde. Je populárny najmä medzi mladšími ľuďmi.

Vyššia bezpečnosť

No federálne úrady v Spojených štátoch dostali 30 dní na to, aby čínsku aplikáciu prestali používať. Do štyroch týždňov musí zmiznúť zo zariadení, na ktorých pracujú zamestnanci americkej vlády. A do 90 dní musia úrady zrušiť všetky zmluvy, ktoré by mohli viesť k využívaniu TikToku.

Podobný prístup zvolili inštitúcie EÚ. Ani ich zamestnanci si v práci TikTok nespustia. Pred niekoľkými dňami oznámil zákaz aplikácie Európsky parlament, ešte pred ním to urobila Európska komisia (EK) a Európska rada.

"Sme mimoriadne aktívni, aby sme zaistili ochranu našich kolegov,“ vyhlásil eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton, ktorý sa o probléme s TikTokom rozprával aj s jeho šéfom Shou Zi Chewom. Podľa portálu Euractiv dostali pracovníci v eurokomisii e-mail, že nebudú môcť používať čínsku aplikáciu na zariadeniach EK ani na súkromných mobilných telefónoch, cez ktoré sa pripájajú k službám Európskej komisie. Dôvodom je ochrana dát a zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti.

K USA a EÚ sa pridala Kanada. Vláda v Ottawe tiež zakázala zamestnancom používanie TikToku na štátnych prístrojoch. Kanadský premiér Justin Trudeau naznačil, že jeho krajina môže zájsť ešte ďalej. "Môže to byť len prvý krok, ale možno to bude jediný krok, ktorý urobíme,“ povedal predseda vlády pre médiá.

V americkom Kongrese sa už diskutuje, že TikTok by obyvatelia USA vôbec nemali používať. Takáto legislatíva má podporovateľov medzi republikánmi aj demokratmi a je celkom možné, že ju schvália. Ale viaceré občianske organizácie varujú, že plošný zákaz TikToku sa už blíži cenzúre.

Všetko toto sa zároveň deje na pozadí rastúceho napätie medzi Západom a Pekingom. V posledných týždňoch pribúdali varovania, že Čína by mohla pomôcť Rusku s inváziou na Ukrajinu a začne mu dodávať zbrane. Podľa agentúry Reuters už Washington rokuje so západnými partnermi o prípadných sankciách, ak by sa na to Peking naozaj odhodlal.

"Ako neisto môže pôsobiť najväčšia svetová superveľmoc, ktorou sú USA, keď sa bojí obľúbenej aplikácie mladých ľudí? Sme rázne proti. Vláda Spojených štátov by mala rešpektovať princípy trhového hospodárstva a spravodlivej hospodárskej súťaže,“ citovala televízia BBC Mao Ning, hovorkyňu čínskeho ministerstva zahraničných vecí, ktorá sa vyjadrila k zákazu TikToku. Podobne Čína kritizovala aj EÚ.

Ochrana užívateľov

"Hodnotím to tak, že národné bezpečnostné riziko TikToku pre Spojené štáty a aj iné krajiny sa už znížilo, lebo mu vláda USA venuje viac pozornosti a prijala viaceré opatrenia vrátane komplexného softvérového auditu, ktorý urobila spoločnosť Oracle v koordinácii s federálnymi úradmi. Zo strany Pekingu by to bolo mimoriadne trúfalé a kontraproduktívne, keby napriek tomu Čína používala údaje generované TikTokom,“ povedal pre Pravdu Anton Dahbura, výkonný riaditeľ Inštitútu informačnej bezpečnosti na Univerzite Johnsa Hopkinsa.

Podľa experta je však potrebné riešiť ďalšie problémy súvisiace s TikTokom a podobnými aplikáciami. "Je nutné zvážiť, ako sa dá zabrániť tomu, aby údaje používateľov neskončili na nekalé účely v nesprávnych rukách. Tento problém sa týka najmä štátov. Očakával by som, že tí, ktorí budú chcieť získať súkromné dáta, nájdu v budúcnosti rafinovanejšie spôsoby, ako to urobiť. Možnosťou je napríklad distribúcia viacerých verzií aplikácie, čo znemožní úradom, aby ju schválili iba na základe analýzy jednej vzorky kódu,“ pripomenul Dahbura.

Odborník zdôraznil, že verejnosť potrebuje o rizikách zneužitia dát lepšie informácie. "Niekto môže napríklad pracovať v organizácii, ktorá má citlivé informácie týkajúce sa duševného vlastníctva. V spoločnostiach pôsobiacich v biotechnolo­gickom, priemyselnom, zdravotníckom, vo finančnom alebo v právnom sektore. A výskumné univerzity sú ďalším atraktívnym cieľom, hoci si to málokto uvedomuje. Informovanosť verejnosti je nevyhnutná,“ vyhlásil Dahbura.

"Aplikácie môžu špehovať svojich používateľov. Pre TikTok to neplatí o nič menej ako pre Facebook. Vlády môžu podniknúť kroky na zákaz aplikácií, ktoré sa im nepáčia, ale nemôžu svojim občanom zakázať ich používanie bez komplexnej cenzúry. Skutočným problémom je, že sme vytvorili internet založený na dozore. Riešením by bolo navrhnúť internetové protokoly, ktoré by uprednostnili bezpečnosť pred sledovaním,“ reagoval pre Pravdu Bruce Schneier, expert na kybernetickú bezpečnosť z Harvardovej univerzity.

Podobne to vidí Darrel West z Centra pre technologické inovácie Brookingsovho inštitútu. "S TikTokom súvisia oprávnené obavy. Nevieme, ako rieši bezpečnosť údajov alebo kto má prístup k informáciám. Tieto problémy sa však netýkajú iba TikToku. Existujú komerční sprostredkovatelia, ktorí nakupujú a predávajú údaje, čím ohrozujú spotrebiteľov. Krajiny musia prijať zákony na ochranu súkromia ľudí. Zákaz jednej spoločnosti nezaručí bezpečnosť užívateľov,“ povedal pre Pravdu West.