ONLINE: Obrancov Bachmutu trápi nedostatok munície aj neznáma viróza, ale zatiaľ sa držia

5:00 Obrancovia Bachmutu pociťujú nedostatok munície, kvôli neustálemu ostreľovaniu majú vo svojich radoch mnoho ranených a v poslednom čase sa medzi nimi tiež šíri neznáma vírusová infekcia. Zásobovanie vojakov ale funguje a ukrajinským silám sa zatiaľ darí držať pozície. Serveru BBC News to povedal jeden z obrancov mesta, bývalý ukrajinský poslanec a teraz granátnik Jurij Syroťuk, podľa ktorého by bolo o obkľúčení mesta a jeho nevyhnutnom páde do rúk ruskej armády predčasné hovoriť.

Zhodnotiť celkovú operatívnu situáciu v meste síce nie je v jeho silách, ale v južnom sektore, kde pôsobí, sa ukrajinské sily držia, uviedol tiež Syroťuk. "V našom sektore je teraz situácia stabilizovaná. Mám na mysli južné krídlo Bachmutu. Situácia je tu pokojná v tom zmysle, že síce neustále prichádzajú útoky a ostreľovanie, ale držíme pozície, "uviedol granátnik.

Vírusová infekcia, ktorá trápi ukrajinských vojakov, podľa odhadov granátnika z Bachmutu dolieha ešte viac na Rusov, ktorí na mesto postupujú cez bahnitú pôdu. „Pozície v meste sme si dobre vybavili. Máme ohrievače na nohy, možnosť cítiť sa tak nejako normálne. Kým nepriatelia sú v pohybe a padajú pri tom do bahna. Ak má u nás polovica ľudí teplotu a kašeľ, tak si nechcem ani predstaviť, ako je to u nich,“ vysvetlil.

Zásobovanie podľa neho funguje uspokojivo – z tyla obrancom Bachmutu vozia teplé jedlo, odvážajú ranených a vozia vojakov do blízkych dedín, aby sa z času na čas umyli. Funguje aj rotácia obrancov mesta.

Ukrajinci brániaci Bachmut majú podľa odhadov Syroťuka trikrát menšie straty ako Rusi. Bilancia by podľa neho bola pre ukrajinskú stranu ešte priaznivejšia, keby sa nepotýkala s nedostatkom munície.

„Zatiaľ čo v lete sme počas bojov za Majorsk v Doneckej oblasti vypálili v priemere 300 granátov denne, tak teraz si ich môžeme dovoliť vypáliť 30 za deň. Šetríme každý granát,“ opísal granátnik. Nedostatková je podľa neho aj ďalšia munícia. „Dokonca aj na mínomet dávajú päť mín denne,“ uviedol. Problémové podľa neho začali byť dodávky munície k zbraniam dodaným zo Západu.

Za rozhodujúcu ale exposlanec považuje bojovú morálku. „Vojnu nevyhrajú (nemecké tanky) leopardy, ale motivovaní ľudia. Hlavnou úlohou je zachovať vysokú motiváciu armády a podporu spoločnosti,“ uzavrel.

Ruská armáda sa snaží o získanie Bachmutu na ukrajinskom Donbase už niekoľko mesiacov. Poradca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoljak v januári označil tamojšie boje za najkrvavejšiu epizódu ruskej invázie na Ukrajinu. Vedenie Ukrajiny a ukrajinskej armády sa zatiaľ nechce Bachmutu vzdať, ukrajinskí armádni predstavitelia ale uvádzajú, že sa o udržanie mesta nebudú snažiť za každú cenu, poznamenal server BBC News.