WHO vyzvala všetky krajiny, aby sa podelili s informáciami o pôvode koronavírusu

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval všetky krajiny, aby sa podelili o informácie, ktoré majú o pôvode ochorenia COVID-19. Urobil tak po vyhlásení amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), podľa ktorého koronavírus unikol z laboratória v čínskom Wu-chane. V sobotu to uviedol denník The Guardian, informuje TASR.