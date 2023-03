ONLINE: V Bachmute sú pouličné boje. Zelenskyj upevňuje vzťahy s Európou

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 374. deň VIDEO: Ťažké boje na Donbase.

8:48 Dvaja ukrajinskí piloti podstupujú v súčasnosti v Spojených štátoch testy s cieľom zistiť, ako dlho by trval ich výcvik riadenia bojových lietadiel. S odvolaním sa na amerických predstaviteľov o tom v sobotu informovali stanica NBC News a agentúra Reuters.

Schopnosti Ukrajincov posudzujú vojenskí inštruktori okrem iného na letových trenažéroch na vojenskej základni v meste Tucson v štáte Arizona, uviedli dvaja predstavitelia Kongresu a americký vládny činiteľ. Ide o prvých pilotov z Ukrajiny s týmto cieľom do USA.

Americkí predstavitelia podľa zdrojov schválili príchod desiatich ďalších ukrajinských pilotov do krajiny na ďalšie hodnotenie. Doraziť by mohli ešte tento mesiac.

Washington medzitým naďalej mlčí o tom, či pošle bojové lietadlá alebo moderné diaľkovo ovládané drony Kyjevu. USA a spojenci poskytujú Ukrajine množstvo zbraní od rakiet Javelin po raketomety HIMARS, pokročilé stíhačky a najväčšie ozbrojené drony však Ukrajine dosiaľ neprisľúbili.

8:31 Podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) je nepravdepodobné, že by ruské sily čoskoro obkľúčili Bachmut. Ruské sily si zrejme zabezpečili dostatočnú výhodu, pokiaľ ide o polohu, aby mohli zvrátiť situáciu v určitých častiach Bachmutu, ale doteraz nedonútili ukrajinské sily stiahnuť sa a pravdepodobne nebudú môcť mesto čoskoro obkľúčiť, napísal inštitút vo svojej správe.

Ruský postup v Bachmute je podľa ISW pomalý a postupný a rovnako nenaznačuje, že by Rusi mohli mesto prevziať nejakým „frontálnym útokom“. Skôr to vraj vyzerá, že sa snažia Ukrajincov donútiť opustiť obranné pozície. „Možno pôvodne mali v úmysle ukrajinské sily v Bachmute obkľúčiť, ale ukrajinské velenie signalizovalo, že sa pravdepodobne radšej stiahne, ako aby riskovali obkľúčenie,“ dodal inštitút.

Ako uviedol vo svojom pravidelnom rannom hlásení ukrajinský generálny štáb, ruské sily sa rovnako ako v predchádzajúcich dňoch sústredili najmä na operácie na frontoch pri obciach Kupjansk, Lyman, Bachmut, Avdijivka a Šachtarske. Za posledných 24 hodín podnikli Rusi šesť raketových a 24 ďalších vzdušných útokov a v 65 prípadoch útočili zo salvových raketometov. Niektoré z týchto útokov smerovali na civilnú infraštruktúru.

8:05 Ukrajina bude tento rok pracovať na zvýšení spolupráce s európskymi inštitúciami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to uviedol v sobotu po stretnutí s predsedníčkou Európskeho parlamentu (EP) Robertou Metsolovou. Informovala agentúra DPA.

„Úlohou je všetko aktívne pripraviť na členstvo našej krajiny v Európskej únii, zvýšiť dodávky zbraní Ukrajine a posilniť sankcie voči Rusku,“ povedal Zelenskyj v pravidelnom večernom príhovore.

Zelenskyj opakovane vyzýva na rýchlejšie prístupové rokovania s EÚ. Ako priblížil, s Metsolovou viedol rozhovory počas konferencie v západoukrajin­skom Ľvove.

Podujatie sa zameriavalo na odhalenie ruských zločinov spáchaných, odkedy Moskva pred rokom spustila svoju inváziu, no tiež rehabilitáciu obetí násilia, uviedol Zelenskyj. Tí, ktorých takéto činy postihli, musia dostať možnosť vrátiť sa do normálneho života, zdôraznil.

Metsolová v súvislosti so snahami Ukrajiny o vstup do EÚ vyjadrila nádej, že prístupové rokovania sa začnú už tento rok. Podľa vlastných slov na ňu urobilo dojem tempo, akým krajina dosahuje pokrok.

„Dúfam, že by sa mohli prístupové rokovania začať už tento rok. Budúcnosť Ukrajiny je v Európskej únii,“ uviedla podľa agentúry AFP Metsolaová na návšteve západoukrajinského mesta Ľvov. Konečné rozhodnutie bude závisieť od vlád jednotlivých členských štátov EÚ, z ktorých niektoré sú skeptické ohľadom toho, či sa Ukrajina dokáže spamätať z vojny a prijať potrebné demokratické a protikorupčné reformy, aby sa v krátkom čase kvalifikovala na členstvo, poznamenal k tomu denník The Guardian.

Akonáhle sa začnú formálne rokovania, Európska komisa bude posudzovať, či Kyjev splnil kritériá pre členstvo, a potom vydá stanovisko. Následne lídri terajšej dvadsaťsedmičky rozhodnú, či a kedy Ukrajinu prijmú. Tento proces často trvá viac ako päť rokov a pre niektoré kandidátske krajiny, ako je napríklad Turecko či niektoré štáty západného Balkánu, sa takmer zastavil, uviedol The Guardian.

Na konferencii v Ľvove Metsolaová tiež uviedla, že bez vyvodenia zodpovednosti, slobody a spravodlivosti nemôže byť mier. „Politika ústupkov nikdy nefungovala,“ dodala.

8:00 Zástupca bachmutského starostu Alexander Marčenko britskej BBC povedal, že v uliciach mesta pokračujú boje medzi ruskými a ukrajinskými vojakmi, ale že Rusi mesto neovládli. Bachmut je podľa neho prakticky zničený, nezostala v ňom jediná nepoškodená budova. Živorí tam približne 4 000 až 4 500 civilistov, ktorí nemajú dodávky vody, plynu ani elektriny. Podľa agentúry AP v sobotu prišla o život jedna žena, dvaja muži potom utrpeli zranenia, keď sa cez provizórny most snažili Bachmut opustiť. Podľa ukrajinských vojakov, ktorí pomáhajú civilistom, je teraz príliš nebezpečné z mesta odchádzať autom. Ľudia tak musia odchádzať pešo.

Marčenko obvinil Rusov, že nemajú za cieľ zachrániť mesto a že chcú spáchať „genocídu ukrajinského ľudu“. Rusi používajú taktiku „spálenej zeme“, uviedol.

„Domnievam sa, že by sme nepriateľovi nemali dať ani centimeter našej pôdy,“ povedal Marčenko. „Mali by sme chrániť našu zem, mali by sme chrániť našich ľudí a mali by sme chrániť podniky, ktoré tu sú“.

„Chcú zničiť Bachmut, chcú zničiť mesto tak, ako to urobili s Mariupolom a Popasnou,“ uviedol podľa BBC s odkazom na dve mestá na východe Ukrajiny, ktoré sú teraz pod kontrolou Ruska.