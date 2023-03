Použil by Putin proti Ukrajine atómovú zbraň?

Viac ako rok od ruskej invázie sa Ukrajina na čele s prezidentom Volodymyrom Zelenským urputne bráni a jej vojaci získali od Západu špičkové zbrane, aké nemajú vo výzbroji ani viaceré členské štáty NATO. Vo vojne, ktorá nedávno vstúpila do svojho druhého roku trvania, boli na oboch stranách už použité takmer všetky možné zbraňové systémy, s výnimkou najstrašnejšieho, čo sa môže v arzenáli nachádzať: našťastie nezaznel jadrový výbuch.

Je však prípadné použitie atómovej zbrane pomyselnou červenou čiarou, ktorú Putin naozaj neprekročí? Z názorov jednoznačnej väčšiny politických lídrov i analytikov vyplýva, že to považujú za veľmi málo pravdepodobné, prípadne až za úplne nepredstaviteľné. Kto však predpokladal vo februári 2021, že o rok ruská armáda prekročí hranice Ukrajiny a začne ostreľovať jej mestá vrátane Kyjeva?

Putin by mohol zájsť až do krajnosti, keby videl, že Ukrajinci čoraz viac vytláčajú Rusov z obsadených území, a s prihliadnutím na zvýšené dodávky zbraní pre vojakov Zelenského, ktoré by im k úspešnému ťaženiu výrazne napomáhali. Nie je vylúčené, že toto môže byť dôvod, prečo západní spojenci Kyjeva váhajú poskytnúť mu bojové stíhačky.

Samohybné delo 2S7 Pion (Pivónia) sa v ZSSR začalo vyrábať v 70. rokoch minulého storočia. Dnes ho Ukrajinci používajú proti ruským okupantom. Delo dokázalo strieľať aj s jadrovou muníciou. Pozrite si video 43. delostreleckej brigády pozemných síl Ukrajiny.

A optikou Moskvy už ide nielen o paľbu medzi dvomi bojujúcimi štátmi, ale aj o nepriamy konflikt Ruska a NATO. Vníma to tak preto, že proti ruským vojakom sú nasadené zbrane z členských štátov aliancie.

Ruská vojenská doktrína umožňuje použiť jadrové zbrane v prípade udalosti, ktorá by pre Rusko predstavovala „existenčnú hrozbu". Moskva by za takú skutočnosť mohla označiť to, že Ukrajinci útočia vo východnej časti svojho štátu na štyri regióny, ktoré Putin v septembri 2022 dekrétom začlenil do Ruskej federácie.

Mimochodom, v Moskve radi poukazujú na to, že Rusko nikdy v dejinách žiadnu vojnu neprehralo. Putin sa nechystá cúvnuť na Ukrajine a podobne to platí o odhodlaní Zelenského vypudiť ruských vojakov z okupovaných ú­zemí.

Skutočný názor Kremľa na možné použitie atómovej zbrane je neznámy. A podľa viacerých predstaviteľov Ruska je situácia neprehľadná, ako naznačil vo svojej analýze Andrés Gannon, expert na nukleárnu bezpečnosť z prestížnej americkej mimovládnej Rady pre zahraničné vzťahy. Poukázal na to, že jeden deň ruskí vojenskí plánovači debatujú o nasadení taktickej jadrovej zbrane a ďalší deň Kremeľ jednoznačne tvrdí, že k atómovej vojne nepríde, s tým, že by nemala nijaký politický alebo vojenský osoh.

Gannon sa zameral na tri možné scenáre. Za prvý označil tento: „Test jadrových zbraní, aby Putin demonštroval Ukrajine aj jej spojencom svoju odhodlanosť a vojenské spôsobilosti." (Posledná ruská atómová skúška sa uskutočnila ešte počas éry Sovietskeho zväzu v roku 1990.) Podľa Gannona by Putin mohol nariadiť takýto odstrašujúci test nielen v medzinárodných vodách, ale aj na neobývanom území Ukrajiny.

Rusko má zhruba 2-tisíc taktických jadrových zbraní. Americká atómová bomba, ktorá v auguste 1945 spadla na Hirošimu, mala silu 20 kiloton. V ruskom arzenáli sú takéto zbrane so silou od jednej kilotony až do 50 kiloton.

Podľa Gannona druhý možný scenár spočíva v použití jadrovej bomby proti ukrajinskej kľúčovej infraštruktúre alebo armáde, čoho cieľom by bolo nielen spôsobiť veľké straty protivníkovi, ale aj oslabiť jeho odhodlanie pokračovať v bojoch. Tretí, najhorší scenár by hypoteticky vyzeral tak, keby strategická atómová zbraň dopadla na husto obývanú oblasť.

Od ruskej vojny proti Ukrajine, Moskva pravidelne vyťahuje jadrovú kartu. Odborníci tvrdia, že cieľom Kremľa je zastrašiť Západ, aby vojensky nepomáhal Kyjevu. "Máme všetky scenáre, ktoré by mohol ruský prezident Vladimir Putin použiť,“ povedal nedávno pre televíziu CBNN vysokopostavený predstaviteľ americkej armády, ktorý chcel zostať v anonymite. USA sa pri stratégii atómového odstrašenia opierajú o takzvanú jadrovú triádu. Tvoria ju strategické bombardéry, jadrové ponorky a medzikontinentálne balistické rakety. Pozrite si jadrovú triádu na videu US Department of Defense.

Čo Putin skutočne zamýšľa, zrejme vie jedine on sám, no isté je, že čím viac zbraní zo Západu prichádza na Ukrajinu, tým viac sa jeho rétorika stupňuje. Nedávno pohrozil návratom Ruska k jadrovým skúškam a pozastavil platnosť jedinej existujúcej atómovej dohody medzi Moskvou a Washingtonom.

Americká politologička Nina Tannenwaldová v uznávanom časopise Foreign Affairs napísala, že posledné vyhlásenia Putina sú ďalším príkladom jeho pripravenosti použiť svoj jadrový arzenál. „Ako Damoklov meč visiaci nad Západom, aby obmedzil podporu NATO pre Ukrajinu," poznamenala. Dodala, že bohužiaľ nie je zďaleka jasné, či ide o Putinovo blafovanie.