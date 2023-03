Vodiča v New Yorku vystrašila záhadná guľa pri ceste, vykľul sa z nej had

Policajti teraz vyšetrujú, ako sa had dlhý 425 centimetrov dostal do New Yorku, kde je nezákonné chovať tento druh hadov ako domácich maznáčikov. Fotografia, ktorú polícia zverejnila na facebooku, ukazuje, že had bol skoro rovnako dlhý ako hliadkové auto.

Podľa polície je najpravdepodob­nejšou možnosťou, že ide o nejakého uniknutého alebo úmyselne vypusteného maznáčika. Komentátori na sociálnych sieťach špekulovali, že sa had na Long Island mohol zviezť ako čierny pasažier v nejakom vozidle alebo plavidle z Floridy.

Pôvodnou domovinou pytóna mriežkovaného je južná a juhovýchodná Ázia, ale v posledných desaťročiach sa zabýval v oblasti floridských Everglades, kde spôsobuje ekologickú spúšť a decimuje pôvodné druhy živočíchov.