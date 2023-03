Konfrontácia s Ruskom? NATO sa pripravuje na obranu severu

US Army

Foto: US Army

"V prvých dvoch menovaných manévroch je nasadených okolo 20-tisíc vojakov zo siedmich členských krajín NATO a tiež Švédsko a Fínsko. Joint Warrior je v námorné cvičenie pod vedením Británie. Joint Viking zahŕňa nácvik pozemného boja. Väčšina vojakov, ktorí sa doň zapojili, sú Nóri, a sú to najväčšie manévre v európskej časti Arktídy v roku 2023,“ napísal Barents Observer.

VIDEO: Tichí zabijaci. NATO ukázalo, ako loví ponorky

Námorné sily z deviatich krajín sa zúčastňujú každoročného protiponorkového bojového cvičenia pri pobreží talianskej Sicílie. Manévre Dynamic Manta 23 pod vedením spojeneckého námorného veliteľstva Severoatlantickej aliancie sa konajú od 27. februára do 10. marca. Viac vo videu NATO.

Ruská vojna proti Ukrajine zásadným spôsobom mení bezpečnostnú architektúru severnej Európy. Vlani v máji si v reakcii na ňu podali prihlášky do NATO Fínsko a Švédsko. Hoci ani jedna z krajín ešte nie je členom aliancie, lebo ich ratifikáciu zdržiavajú Turecko a Maďarsko, oba štáty už dostali bezpečnostné záruky.

Minulý týždeň sa velitelia generálnych štábov Nórska, Fínska a Švédska zhodli na tom, že členstvo Štokholmu a Helsínk zásadne zvýši bezpečnosť severského regiónu.

VIDEO: Fiktívna vojna alebo boj s Ruskom? Francúzi skúšajú, či sú pripravení

Francúzsko zorganizovalo jedno z najväčších vojenských cvičení histórie Orion 23. Scenár manévrov tvorí konflikt medzi fiktívnymi štátmi Arnland a Mercure. Odohráva sa však na pozadí reality. Viac sa dozviete vo videu. Zdroj: NATO.

"Hlavným účelom armády je vyhnúť sa vojne. Keď budú Švédsko a Fínsko súčasťou aliancie, pre každého sa zvýši hranica rizika, keby čokoľvek chcel urobiť Nórsku, Švédsku a Fínsku,“ citoval portál Barents Observer šéfa nórskej armády Eirika Kristoffersena. Ten dodal, že tri severské krajiny sú teraz súčasťou procesu bezprecedentnej integrácie ozbrojených síl.

Na druhej strane vstupom Fínska do NATO bude mať zrazu aliancia o 1 340 kilometrov dlhšiu hranicu s Ruskom. A to je potrebné brať do úvahy.

Karsten Friis z Nórskeho inštitútu pre medzinárodné vzťahy však pripomína, že témy ako vojenské cvičenia nie je potrebné príliš politizovať.

"Sú súčasťou bežných aktivít ozbrojených síl. V tomto prípade si skutočnosť, že sa Fínsko a Švédsko chystajú vstúpiť do NATO, zjavne vyžaduje viac spoločných manévrov. Politika odstrašenia, ktorú aliancia razí, sa čoraz výraznejšie zameriava na to, aby zabránila nepriateľským silám získať čo i len centimeter územia NATO. Aby bol takýto prístup dôveryhodný, vyžaduje si to nasadenie mohutnej sily. Súčasné cvičenia sa určite dajú interpretovať aj takto,“ povedal pre Pravdu Friis.

VIDEO: F-35 vzlietli. Rusi sú (atómovo) blízko, na severe prihára

Nórsko od 19. januára do 9. februára nasadilo stíhačky F-35 na ochranu islandského vzdušného priestoru. Je to už druhýkrát, čo Oslo vyslalo bojové stroje piatej generácie. Video: NATO

"Samozrejme, cieľom všetkých väčších manévrov NATO je teraz zvýšenie vojenskej pripravenosti ozbrojených síl aliancie na konfrontáciu s Ruskom. Jej pravdepodobnosť je stále nízka. Rusko je však v súčasnosti najväčšou vojenskou hrozbou na svete. Krajiny na východnom krídle NATO rýchlo zvyšujú svoje vojenské výdavky a snažia sa posilniť ozbrojené sily, aby predovšetkým podporili odstrašujúci prístup. Ani vojenský scenár konfrontácie aliancie s Ruskom sa však už nedá vylúčiť,“ reagoval pre Pravdu Tomas Janeliunas z Inštitútu medzinárodných vzťahov a politológie na Vilniuskej univerzite.

VIDEO: NATO: Vojaci, brániť Slovensko pripravení? Vždy pripravení!