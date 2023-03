Otrávili Kadyrova? Putin prijal jeho syna

Je to len zbožné želanie jeho nepriateľov, súčasť mocenských hier čečenského despotu alebo je to s ním skutočne vážne? O Ramzanovi Kadyrovovi, jednom z najfanatickejších jastrabov ruskej vojny proti Ukrajine, sa šíria chýry, že je vážne chorý. Vraj mu zlyhávajú obličky, čo môže byť dôsledok otravy.

Ruský prezident Vladimir Putin koncom minulého týždňa nečakane prijal v Kremli Achmata Kadyrova, najstaršieho syna „otca ľudu“, ako čečenskí zákonodarcovia zakotvili do ústavy titul hlavy tohto severokaukazského regiónu Ruska. Bezprecedentná pocta, akú ruský vládca doteraz nepreukázal žiadnemu neplnoletému potomkovi miestnych pohlavárov, len posilnila špekulácie, že 46-ročný Kadyrov má podlomené zdravie a pripravuje si nástupcu, poznamenal spravodajský kanál Echo/Novosti na komunikačnej platforme Telegram.

Mechkan da, čo je po čečensky otec ľudu, je syn niekdajšieho čečenského muftího Achmata Kadyrova. Ten za to, že počas krvavej vojny za nezávislosť prebehol od povstalcov na stranu Moskvy, dostal ako odmenu post prezidenta republiky. Po tom, čo sa najstarší Kadyrov v roku 2004 stal obeťou atentátu, žezlo v Čečensku s požehnaním Moskvy prevzal jeho syn.

Pokračovať v ceste deda

Kremeľské prijatie 17-ročného Achmata, regionálneho šéfa nového celoruského detského a mládežníckeho hnutia, pôsobí dojmom, že ho otec oficiálne predstavil ako korunného princa. Naznačuje to aj text, ktorý sa v sprievode fotografií z kremeľského prijatia objavil na telegramovom účte Ramzana Kadyrova: „Vladimir Vladimirovič dal veľa usmernení mladému Achmatovi, poznamenal, že tretia generácia Achmata-Chadžiho má byť nielen hrdá na svojho starého otca, ale mala by aj pokračovať v ním začatej ceste a rozmnožiť jej úspechy.“

Ako prvý o podlomenom Kadyrovovom zdraví informoval minulý týždeň nemecký bulvárny denník Bild. Článok ilustroval zábermi z rok starého a aktuálneho videa, ktoré na svojom telegramovom účte zverejnil sám čečenský vodca. Na čerstvej snímke z minulého mesiaca má silno opuchnutú tvár. Bild s odvolaním sa na bývalého čečenského povstaleckého veliteľa Achmeda Zakajeva, ktorý sa označuje za predsedu exilovej vlády, napísal, že Kadyrov má vážne problémy s obličkami.

Foto: TELEGRAM/KADYROV_95 Ramzan Kadyrov Ramzan Kadyrov na videozáberoch z minulého a tohto roka.

„Práve pre chorobu sa Kadyrov nemohol (pred dvoma týždňami – pozn.) zúčastniť na posolstve, ktoré Putin predniesol pred Federálnym zhromaždením,“ usúdil nemecký denník. Podľa jeho informácií čečenského vodcu lieči primár oddelenia nefrológie elitnej súkromnej kliniky v Abú Zabí.

Podľa Bildu sa Kadyrov v posledných týždňoch len veľmi málo ukazoval pred kamerami a jeho luxusné súkromné lietadlo podniklo niekoľko letov do Spojených arabských emirátov.

Nefrológ z Abú Zabí

Kazašský novinár Azamat Majtanov s odvolaním sa na dobre informované zdroje tvrdí, že Kadyrov je zrejme smrteľne chorý, pričom príčinou môže byť otrava.

„Existujú informácie, že hlavný nefrológ Spojených arabských emirátov Jasín Ibrahim El-Šahat, renomovaný lekár s 30-ročnými skúsenosťami, prišiel do Grozného (čečenskej metropoly),“ napísal Majtanov na svojom telegramovom kanáli. „Je odborníkom na nefrológiu, dialýzu, transplantáciu, glomerulonefritídu a akútne zlyhanie obličiek,“ dodal.

„Moje zdroje to potvrdzujú,“ napísal na Telegrame Leonid Nevzlin, exilový ruský podnikateľ a kritik Kremľa. „Kadyrov sa lieči v Spojených arabských emirátoch, a keď je na krátky čas v Groznom, špeciálne za ním prichádza nefrológ z Abú Zabí.

„Kadyrov zjavne nedôveruje ruským lekárom. A má na to svoje dôvody," pripomenul Nevzlin napäté vzťahy medzi čečenským vodcom a ruskými generálmi, ktorých tvrdo kritizoval za vojenské neúspechy na Ukrajine a podľa neho veľmi šetrné bojové nasadenie proti nepriateľovi. Kadyrov, ktorý do invázie zapojil početné čečenské jednotky a propagačne do bojovej zóny vyslal aj syna Achmata a jeho dvoch ešte mladších bratov, viackrát navrhoval začať s nemilosrdnými kobercovými náletmi, pohrozil Kyjevu zrovnaním so zemou a pripustil tiež použitie jadrových zbraní.

„Moje zdroje hovoria, že obličky sú príznakom otravy a toho sa Kadyrov bojí. Narobil si príliš veľa nepriateľov medzi generálmi, ktorí majú prístup k vývoju GRU,“ napísal Nevzlin.

GRU je ruská vojenská rozviedka. Tá podľa Londýna okrem iného stála za útokom na ruského prebehlíka v Británii Sergeja Skripaľa a jeho dcéry, ktorí len zázrakom prežili otravu neuroparalytickou bojovou látkou Novičok.

Kadyrov minulý mesiac sám informoval o údajnom pokuse o atentát na jeho blízkeho spojenca. Generál Apti Alaudinov sa údajne priotrávil po tom, čo otvoril poštovú zásielku napustenú neznámym jedom.

Orientálna diktátorská hra

Viacerí experti však upozorňujú, že téma Kadyrovovho ochorenia a prípravy nástupníctva jeho syna nie je ani zďaleka taká horúca, ako by sa mohlo zdať.

„Kadyrov zajtra nezomrie, darmo v to mnohí veria,“ napísal pre internetové noviny Dsnews.ua Vadim Denisenko, riaditeľ Ukrajinského inštitútu pre budúcnosť. „Ale z nejakého dôvodu, ktorému stále nerozumieme (možno aj pre zhoršenie fyzickej kondície), sa Kadyrov rozhodol oficiálne uviesť svojho syna do politiky. A kremeľské stretnutie je v prvom rade aktom požehnania tejto cesty zo strany Putina,“ uvažuje analytik.

„Každý, kto verí, že zajtra sa Kadyrov mladší stane vodcom Čečenska, je na omyle,“ brzdí očakávania Denisenko. „Zatiaľ je to pravdepodobne len začiatok procesu vzostupu k moci, ktorý bude nejaký čas trvať. Momentálne je to predovšetkým o predstavení nástupcu (korunného princa) a sledovaní elít, ako zareagujú,“ dodal.

Skepticky vníma nové špekulácie o Kadyrovovom podlomenom zdraví a príprave následníka aj v pražskom exile žijúci ruský politológ Ivan Preobraženskij. Pripomína okrem iného, že čečenská ústava stanovuje minimálny vek pre hlavu republiky 30 rokov, kvôli čomu musel aj Ramzan Kadyrov po otcovej smrti zopár rokov na najvyššiu funkciu čakať.

Chýry o vážnom zdravotnom stave čečenského vládcu môžu byť podľa experta len obyčajnou „orientálnou diktátorskou hrou“. „Ochorel som, mám smrť na jazyku, sám rozšírim túto fámu a pozriem sa, kto sa pohne,“ pokúša sa rekonštruovať Kadyrovov myšlienkový pochod Preobraženskij. „A keď sa niekto trhne, tak ho hneď rozdrvia,“ dodáva a pripomína, že „Kadyrovova sila je v jeho bezalternatívnosti pre Kremeľ a osobne pre Putina“.