Najsuchšia zima za 64 rokov. Francúzsko už teraz bije na poplach

Stovka prefektov francúzskych departementov by nemala váhať s rýchlym vydaním nariadení obmedzujúcich miestne využívanie vody, a to vzhľadom na alarmujúci stav podzemných vôd. Podľa agentúry Reuters to dnes vyhlásil minister zdravotného prostredia Christopha Béchu. Francúzsko zažíva najsuchšiu zimu od roku 1959.