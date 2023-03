Petr Pavel: Teraz je takmer nemožné hovoriť s Moskvou

Uviedol tiež, že je z dlhodobého hľadiska pre dodávky stíhačiek Ukrajine, a vyjadril presvedčenie, že Česko nemôže zohrávať úlohu mosta medzi Západom a Východom. Chce vážnu diskusiu o budúcnosti Visegrádu (V4).

„Ako môžete hovoriť s niekým, kto vedie agresívnu vojnu, takmer každý deň posiela rakety na civilné ciele a vyhráža sa svetu jadrovou apokalypsou?“ pýta sa v rozhovore Pavel, podľa ktorého musí najprv Moskva zmeniť svoj postoj.

Šesťdesiatjeden­ročný bývalý generál sa vyslovil za dodávky ďalších zbraní Ukrajine, v dlhšom časovom horizonte aj stíhačiek. „Ale v tejto fáze si myslím, že by to pravdepodobne skomplikovalo situáciu,“ poznamenal s tým, že z technického hľadiska si vyžaduje dodávka nových lietadiel a výcvik pilotov najmenej šesť mesiacov. Ruskom napadnutá krajina podľa neho teraz potrebuje hlavne viac pozemnej techniky, najmä tankov, obrnených vozidiel a delostrelectva.

Česko podľa Pavla už dosiahlo svoje limity, pokiaľ ide o podporu Ukrajiny ťažkou technikou. Má ale za možné, aby Praha časom na Ukrajinu poslala tanky Leopard, ktoré dostane z Nemecka, aj keď by to predstavovalo určité riziko pre obranyschopnosť krajiny. SRN má Česku dodať 14 tankov Leopard 2A4.

Pavel bol tiež opýtaný na „proruské a pročínske postoje“ dvojice svojich predchodcov v úrade, teda Václava Klausa a Miloša Zemana. Obaja podľa neho zdieľali myšlienku byť mostom medzi Západom a Východom, ktorú však Pavol považuje za „veľmi zvláštnu ambíciu“. Žiadna pozícia v strede podľa neho neexistuje a Česko si musí uvedomiť, do akého sveta patrí, a síce do sveta demokracií, nie sveta autoritárskych režimov rôzneho stupňa.

Na otázku o krajinách Visegrádu, medzi ktorými má Maďarsko zásadne odlišné názory na podporu Ukrajiny a vzťahy s Ruskom, Pavol povedal, že bude potrebné začať veľmi vážnu diskusiu o budúcnosti zoskupenia. Zároveň ale uviedol, že je oveľa ľahšie sa nejakého rámca zbaviť, ako ho znovu vybudovať. „Ani maďarské vedenie tu nie je navždy. Skôr, alebo neskôr dôjde k zmene,“ poznamenal na adresu maďarského premiéra Viktora Orbána.

Francúzsky denník sa Pavla tiež spýtal na schôdzku francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona s Andrejom Babišom v období krátko pred českými prezidentskými voľbami, v ktorých Pavel Babiša nakoniec predčil. "Nie je to tragické, je to minulosť. Je to zabudnuté, "uviedol k tomu Pavel, ktorý stretnutie v minulosti kritizoval.