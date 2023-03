Kanadskí lekári zachránili deti, ktoré nemali prežiť

Keby sa chlapček a dievčatko narodili o hodinu skôr, určite by neprežili. Našťastie uzreli svetlo sveta vo chvíli, keď lekári už mali šancu zachrániť im život. Adrial a Adiah sú kanadské deti, ktoré zapísali do Guinnessovej knihy rekordov ako najpredčasnejšie narodené dvojčatá na svete.

Porodila ich učiteľka Shakina Rajendramová, ktorej lekári tvrdili, že neexistuje nádej, že sa stane dvojnásobnou matkou, keby niekoľko desiatok minút vyznelo najkrutejšie v jej neprospech. „Povedali jej, že v takom prípade deti nie sú životaschopné, že je nulová šanca, že prežijú," napísala na svojej webovej stránke Guinnessova kniha rekordov.

Názor pôrodníkov bol opodstatnený: tehotenstvo totiž trvá zvyčajne 40 týždňov. Rajendramová však rodila už v 22. týždni. Správa od lekárov ju vydesila o to viac, že niekoľko mesiacov predtým potratila svoje prvé dieťa, ktoré nosila pod srdcom.

Dokopy mali iba 750 gramov

Chlapček Adrial a dievčatko Adiah sa narodili predčasne o 126 dní, 4. marca minulého roku. Ich pôrod prekonal dovtedy platný svetový rekord, ktorý patril z novembra 2018 dvojčatám z USA (na svet prišli o 125 dní v predstihu).

Hmotnosť kanadských novorodencov bola veľmi nízka: Adiah, ktorá sa narodila 23 minút pred Adrialom, vážila len 330 gramov, a jej braček mal iba 420 gramov. Dovedna 750 gramov, čo z nich urobilo najľahšie dvojčatá na svete, aké sa vôbec narodili.

Druhý deň po pôrode previezli matku s dvojčatami do špecializovanej nemocnice v Toronte, ktorá má prístroje umožňujúce zachrániť predčasne narodené deti. „Väčšina nemocníc sa nepokúša zachraňovať deti narodené pred 24. – 26. týždňom tehotenstva," objasnila Guinnessova kniha rekordov v spojitosti s ich technickým vybavením.

Pred pôrodom sa odohrávala obrovská dráma: „Napriek tomu, že Shakina bola na špecializovanej jednotke intenzívnej starostlivosti pre novorodencov, situácia stále vyzerala bezútešne. Informovali ju, že ak by sa deti narodili čo i len pár minút pred dosiahnutím veku 22 týždňov, budú ponechané na smrť," upozornila webová stránka knihy rekordov z celého sveta.

Ďalší dej popísala takto: „Shakina silno krvácala, no snažila sa zo všetkých síl udržať deti v sebe. Polhodinu pred polnocou však cítila, ako jej praskla voda. Bola zdrvená. Našťastie, Shakinu informovali, že jej voda v skutočnosti nepraskla. Vyčerpaná čoskoro budúca mamička rýchlo zaspala."

Deti mali extrémne tenkú, priehľadnú pokožku

Rajendramová sa zobudila 15 minút po polnoci a tentokrát jej už naozaj odtiekla plodová voda. „Ako zázrakom sa do hodiny a pol, v gestačnom veku 22 týždňov a 0 dní, dvojčatá narodili a úspešne ich resuscitovali. Zápas o prežitie však bol vyhraný len čiastočne: „Adiah a Adrial zostali v nemocničnej starostlivosti takmer šesť mesiacov, pričom čelili komplikáciám s krvácaním do mozgu a so sepsou. Obe deti mali extrémne tenkú, priehľadnú pokožku."

Druhý týždeň po narodení sa u Adriala náhle objavilo prederavenie čreva, čo viedlo k infekcii krvného obehu a výraznému zápalu celého tela. Jeho krehká pokožka sa rozsiahlo odlupovala zakaždým, keď si katéter vyžadoval preväzovanie.

Obaja rodičia každý deň strávili až 12 hodín po boku dvojčiat, držali ich za ruky a spievali im. Až po 161 dňoch na jednotke intenzívnej starostlivosti lekári súhlasili, že Adiah môže ísť už domov a o týždeň neskôr nasledoval Adrial. „Konečne sme ich priviedli domov – bez dýchacej alebo vyživovacej trubice," radostne zdôraznila Rajendramová. Rok od ich narodenia sa dostali do Guinnessovej knihy rekordov.