Nové spravodajské informácie, ktorými disponujú predstavitelia USA, naznačujú, že za minuloročným útokom na plynovod Nord Stream stojí proukrajinská skupina. Nie sú však žiadne dôkazy, že by do operácie bol zapojený ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jeho vojenskí velitelia alebo že by skupina konala na pokyn ukrajinských vládnych činiteľov. S odkazom na svoje zdroje to napísal americký denník The New York Times (NYT).