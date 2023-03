Čech na fronte v Bachmute: Zabíjame Rusov, aby neútočili inde

V rozhovore s reportérom španielskeho denníka El País opísal boje v Bachmute ako peklo, v ktorom vojaci bojujú dom od domu o územie, ale aj o svoje životy všetkými prostriedkami.

„Veľakrát prídu Rusi až na naše pozície, a potom je to boj telo na telo. A keď strelná zbraň nestačí, vezmeš, čo máš po ruke: nôž, lopatku, topánku, brániš sa čímkoľvek, aby si prežil,“ opísal boj v prvej línii Čech, ktorý uviedol len svoje krstné meno Miloš a ktorý pred vojnou na Ukrajine žil na španielskych Kanárskych ostrovoch. On sám bol pred mesiacom v Bachmute zranený. Život mu zachránila nepriestrelná vesta a tiež náhoda. „Mal som zlomené dve rebrá, ale keby išla strela len pár centimetrov vedľa, bol by som mŕtvy,“ opísal.

Miloš tiež vysvetlil svoju teóriu, prečo sú boje o Bachmut také tvrdé. „Nie je to strategické miesto, ale zabíjame Rusov, ako len môžeme, pretože potom už nebudú môcť útočiť inde,“ povedal. Podľa neho by ani víťazstvom Ruska na Ukrajine neskončila expanzia prezidenta Vladimira Putina. „Išiel by ďalej do ďalších krajín Európy, ako je Poľsko, sused našej krajiny, Českej republiky,“ vyjadril svoje obavy. Nechce, aby sa to, čo videl na Ukrajine, stalo vo Varšave alebo v Prahe. Preto ani nepomýšľa na to, že by ukrajinské jednotky opustil. Hoci ako cudzinec to vraj môže urobiť kedykoľvek.

„Ako cudzinec máš zmluvu dnes, ale keď zajtra, či budúci týždeň už nebudeš chcieť bojovať, ideš priamo za veliteľom a povieš mu, že chceš zmluvu zrušiť. To Ukrajinci nemôžu,“ pripomenul Miloš. Koľko dostáva za boj v ukrajinských radoch, nepovedal.

Opísal tiež praktiky ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny. „V prvej línii Wagnerovcov sú väzni, ktorí nemajú inú možnosť. Idú proti nám, my ich zabijeme. Keď chcú ustúpiť, zabijú ich vlastní súputníci. Nemajú možnosť povedať: Dnes nechcem bojovať,“ uviedol Miloš. Opísal tiež, že v ruských jednotkách vládne absolútna neúcta k týmto žoldnierom. „Keď sú zranení, tak ich nikto nepríde zachrániť. Neúctu majú aj k mŕtvym, napríklad keď sme sa s nimi stretli v Bachmute, používali ich telá ako štíty,“ povedal Miloš. „Kým keď máme zraneného my, okamžite sa mu snažíme pomôcť, rovnako čo najskôr odvážame aj padlých,“ dodal.

Miloš pred inváziou Ruska na Ukrajinu pracoval ako kuchár v reštaurácii v letovisku Maspalomas na ostrove Gran Canaria, kde na neho teraz čaká manželka a 14-ročná dcéra. „Každé tri alebo štyri dni im cez Messenger alebo WhatsApp dávam o sebe vedieť. Pripojím sa tak na dvadsať sekúnd, len aby vedeli, že žijem,“ povedal.