V Spojených štátoch plánujú zakázať TikTok. Biely dom podporil návrh zákona

Biely dom v utorok podporil návrh zákona, ktorý by v Spojených štátoch umožnil úplne zakázať čínsku aplikáciu TikTok na zdieľanie videí. Vyhlásil to poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. TASR správu prevzala z agentúry AFP a denníka The Guardian.