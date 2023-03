Petr Pavel čoskoro zloží prezidentský sľub. Jeho tím avizoval prekvapenia

Pavlov tím pozýva aj verejnosť, ktorá sa bude môcť okrem sledovania ceremónie pred Pražským hradom zúčastniť aj na ekumenickej modlitbe v katedrále svätého Víta. Okrem protokolom určených bodov inaugurácie sú v programe aj viaceré prekvapenia, uviedla budúca šéfka Kancelárie prezidenta republiky (KPR) Jana Vohralíková. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Inauguračný deň začne zo stredy na štvrtok o polnoci, keď bude zvesená prezidentská štandarda, uzamkne sa brána Gigantov a otvorí sa, až pán budúci prezident 9. marca vojde predpoludním do areálu Pražského hradu,“ opísala začiatok slávnostného dňa Vohralíková.

Na poludnie je naplánovaný spoločný obed Pavla a končiaceho prezidenta Miloša Zemana s manželkami. O 14.00 h začne spoločná schôdza oboch komôr parlamentu, počas ktorej Pavel zloží prezidentský sľub do rúk predsedu Senátu Miloša Vystrčila. Okrem bývalých prezidentov, poslancov, senátorov a predstaviteľov inštitúcií budú v sále prítomní aj podporovatelia a priaznivci Pavla, ktorých mohol pozvať 200.

Po zložení sľubu zaznie štátna hymna, počas ktorej vojaci z Petřína odpália 21 delových sálv. Zároveň sa na hrad vráti štandarda, ktorá bude dovtedy na znak „opusteného“ sídla prezidenta stiahnutá. Prítomným v sále, ale aj divákom pri obrazovkách sa následne Pavel prihovorí už ako nový český prezident.

Spoločne s manželkou pozdraví verejnosť z balkóna na Treťom nádvorí Pražského hradu. Práve tu je podľa Vohralíkovej možné očakávať veľké prekvapenie. V sprievode náčelníka generálneho štábu Karla Řehku potom pôjde špalierom bojových práporov k soche T. G. Masaryka na Hradčanskom námestí, kde položí kvety a pozdraví sa s verejnosťou. Tam by malo nastať ďalšie prekvapenie.

„Našou snahou je maximálne umožniť verejnosti, aby sa na inaugurácii zúčastnila. Takže na Treťom nádvorí aj na Hradčanskom námestí budú veľkoplošné obrazovky, kde bude verejnosť môcť sledovať celý program,“ informovala budúca šéfka KPR. Dodala, že aj koridory pre ústavných činiteľov sa snažili urobiť čo najmenšie tak, aby verejnosť mohla byť na mieste v čo najväčšom počte. Aj z tohto dôvodu sa neuskutoční vojenská prehliadka.

O 15.30 h začne v Španielskej sále čaša vína, na ktorú je pozvaných asi 2500 hostí. Ide o menej formálne priateľské stretnutie, na ktorom zahrajú bývalí členovia skupiny Spirituál kvintet. Ich pieseň Jednou budem dál sa stala akousi „hymnou“ Pavlovej predvolebnej kampane.

Slávnostný deň sa skončí ekumenickou modlitbou za vlasť a prezidenta v katedrále svätého Víta. Hoci Pavel nie je veriaci, chce si uctiť pamiatku svätého Václava. Na záver Česká filharmónia a Pražský filharmonický zbor pod vedením dirigenta Jakuba Hrušu zahrá skladbu Te Deum od Antonína Dvořáka.

„Verejnosť pozývame aj do katedrály. Ak sa nezaplní pozvanými hosťami, bude možnosť, aby verejnosť zaplnila bočné chodby,“ dodala Vohralíková. Ten, kto sa bude chcieť do chrámu dostať, by mal podľa nej prísť v dostatočnom predstihu.