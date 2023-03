Bol by svet naozaj pokojnejším miestom, keby mu vládlo viac žien?

Negatívne trendy

Guterres zdôraznil viditeľné negatívne trendy. "Ženy a dievčatá vymazávajú z verejného života,“ vyhlásil generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Príkladov je, bohužiaľ, mnoho. Podľa najnovšej správy Rady OSN pre ľudské práva by bolo možné vyhodnotiť prístup afganského extrémistického hnutia Taliban k právam žien ako zločin proti ľudskosti. Islamistickí radikáli prevzali vládu nad krajinou koncom leta 2021. Odvtedy zásadným spôsobom obmedzili možnosti žien podieľať sa na verejnom živote, keď dievčatám Taliban dovoľuje absolvovať len najzákladnejšie vzdelanie.

Irán je zase od vlaňajšieho septembra svedkom protestov, ktoré sa začali po smrti Mahsy Amíníovej 16. septembra. Iránka kurdského pôvodu, ktorá mala len 22 rokov, zomrela po zásahu mravnostnej polície. Nemala totiž správne zakryté vlasy, čo režim povinne vyžaduje. Samozrejme, len v prípade žien.

Pod tlakom sú aj reprodukčné práva. Americký Najvyšší súd vlani vydal verdikt, že je na jednotlivých štátoch, aby rozhodli o zákonoch týkajúcich sa interrupcií. Viaceré ich už prakticky zakázali. Denník New York Times takto vyhodnotil legislatívu v 13 štátoch a je pravdepodobné, že pribudnú ďalšie. V drvivej väčšine prípadov sú interrupcie zakázané v Poľsku. Zo štátov Európskej únie je dlhodobo ešte horšia situácia na Malte. Na Slovensku konzervatívni poslanci tiež pravidelne predkladajú sprísnenie prístupu k interrupciám.

Skóre rodovej rovnosti by mohlo zlepšiť vyššie zastúpenie žien v politike, hoci ani to nie recept, ktorý vždy funguje. V januári zo svojej funkcie odstúpila jedna z najznámejších svetových líderiek Jacinda Ardernová. Novozélandská predsedníčka vlády sa vzdala funkcie, keď spomenula aj osobné dôvody. Ardernová bola premiérkou od roku 2017. V roku 2018 sa jej narodila dcéra Neve Te Aroha. Arderdnová sa tak po pakistanskej predsedníčke vlády Bénazír Bhuttovej stala iba druhou premiérkou, ktorá v úrade porodila.

Kým Ardernová odchádza a nedávno rezignáciu ohlásila aj prvá ministerka Škótska Nicola Sturgeonová, cez víkend svoj post vo voľbách obhájila estónska premiérka Kaja Kallasová.

"Prevratný výsledok volieb pre Estónsku reformnú stranu ma robí vďačnou a pokornou zároveň. Zo srdca ďakujem. Ukazuje sa tiež, že Estónci si v drvivej väčšine cenia liberálne hodnoty, bezpečnosť založenú na EÚ a NATO a pevnú podporu Ukrajine,“ reagovala na výsledky na sociálnej sieti Twittter Kallasová. Jej strana získala vo voľbách 31,2 percenta hlasov.

Odkaz Kallasovej na liberálne hodnoty a podporu pre úniu či Ukrajinu bol jasnou narážkou na odlišnú politiku nacionalistickej Estónskej konzervatívnej ľudovej strany, ktorá bola hlavnou vyzývateľkou predsedníčky vlády. Populistických pravičiarov však podporilo len 16,1 percenta voličov.

Do politicky liberálneho tábora patrí aj fínska premiérka a šéfka sociálnych demokratov Sanna Marinová. "Srdečne blahoželám premiérke Kaji Kallasovej k úspechu v estónskych parlamentných voľbách. Teším sa na pokračovanie našej úzkej spolupráce v záležitostiach EÚ, NATO a bezpečnostnej politiky a na našu podporu Ukrajine,“ reagovala na výsledky hlasovania v Estónsku Marinová.

Ona sama už 2. apríla bude čakať na to, ako dopadnú voľby vo Fínsku. Posledné prieskumy ukazujú, že Marinovej sociálni demokrati zvedú o víťazstvo tesný súboj so stredopravicovou Národnou koaličnou stranou.

Pozor na stereotypy

Akú úlohu teda v politike zohrávajú ženy? Odborníci varujú pred stereotypmi a škatuľkovaním. Vrátane pomerne všeobecne prijímaného názoru, že viac političiek by automaticky viedlo k tomu, že svet by bol pokojnejším a mierovejším miestom. Lebo aj to môže byť nástroj, ako tlačiť ženy do istého typu správania, ako ho očakáva spoločnosť.

"Vo všeobecnosti sa dá povedať, že údaje z veľkých prieskumov verejnej mienky môžu ukazovať, že muži sa správajú viac ako jastraby a ženy skôr ako holubice. No neznamená to, že v líderských pozíciách sa vždy s väčšou pravdepodobnosťou budú usilovať o dosiahnutie mieru. V minulosti boli Margaret Thatcherová, Condoleezza Riceová a Indira Gándhíová prominentnými príkladmi političiek, ktoré často využívali silu na politické ciele. V súčasnosti máme líderky ako taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú a Francúzku Marine Le Penovú v Európe či republikánky Marjorie Taylorovú Greeneovú a Lauren Boebertovú v USA. Ukazujú, že neplatí, že ženy vo vrcholných funkciách sú vždy ideologicky pripravené investovať do spoločenského zmierenia,“ reagoval pre Pravdu Neil Williams, expert na politické inštitúcie z univerzity v Louisiane.

"Som presvedčená, že by bolo dobré, keby sme mali viac žien na líderských postoch, lebo do debaty vnášajú rôzne perspektívy. Určite existujú dôkazy, ktoré ukazujú, že zvýšenie počtu zákonodarkýň v demokratických krajinách vedie k zmene legislatívy. Zvyčajne v oblastiach, ako sú rodinné politiky, zneužívanie, sexuálne násilie, deti, rodová nerovnováha v odmeňovaní a podobne. Ženy prinášajú zo svojich životných skúseností iný pohľad ako muži. Ale znepokojujú ma výroky, ktoré sa ich usilujú zaškatuľkovať. Ako veteránka, ktorá slúžila v námorníctve Spojených štátov, môžem potvrdiť, že existujú ženy, ktoré chápu vojnu ako niečo dôležité a sú v tom dosť profesionálne. Nechcú ísť do konfliktu za každú cenu alebo ho začať bezdôvodne, ale myslia si, že môže byť nevyhnutný. Ich názory sú rovnako dôležité ako postoje žien, ktoré sú pacifistky,“ povedala pre Pravdu Ruth McClellandová-Nugentová, šéfka Katedry histórie, antropológie a filozofie na Augustskej univerzite v štáte Georgia.