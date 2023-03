V Aténach demonštrovali po havárii vlaku desaťtisíce ľudí, radikáli útočili na policajtov

Ľudia vyšli do ulíc, podobne ako chodia už týždeň, kvôli zrážke vlakov z 28. februára, ktorá si vyžiadala 57 obetí. K manifestáciám za bezpečnú dopravu sa dnes pridali aj demonštrácie za rovnaké príležitosti žien v deň ich medzinárodného sviatku.

Nový minister dopravy Jorgos Gerapetritis v stredu tiež oznámil opatrenia na zlepšenie bezpečnosti vlakovej dopravy, vrátane okamžitých núdzových, aby mohla byť čo najskôr obnovená premávka na železnici.

Grécka polícia zasiahla voči demonštrantom pred parlamentom v Aténach slzotvorným plynom.

Život v Grécku dnes ochromili tiež protesty viacerých odborových zväzov, ktoré sa tak pripojili k týždňovému štrajku zamestnancov železníc, ktorí vinia vládu, že úspornými opatreniami k zrážke vlakov prispela. Ochromená bola od rána napríklad prevádzka MHD v Aténach, kde boli uzavreté aj niektoré stanice metra. Niektoré spoje sa ale rozbehli predpoludním preto, aby sa ľudia mohli dostať na demonštrácie.

V celej krajine nejazdia vlaky, ich prevádzka sa zastavila po zrážke z minulého týždňa. Zamestnanci železníc odvtedy štrajkujú. Dnes vyhlásil dvadsaťštyriho­dinový štrajk aj odborový zväz štátnych zamestnancov ADEDY

Minister dopravy Gerapetritis, ktorý sa úradu ujal minulý týždeň po odstúpení svojho predchodcu pre tragickú zrážku vlakov, sa dnes znovu ospravedlnil pozostalým aj všetkým Grékom za to, že vláda nedokázala nehode predísť. Zdôraznil, že ak by krajina mala fungujúci systém riadenia a varovania na železnici, tak by sa nehoda nestala.

Vlaky sa na tej istej koľaji ocitli kvôli chybe rušňovodiča, ktorý zodpovednosť priznal a je vo väzbe. Hrozí mu až doživotie za ohrozenie bezpečnosti dopravy. Denník Kathimerini dnes napísal, že vyšetrovatelia zrejme obvinia v tejto súvislosti ďalších troch ľudí, a to inšpektora, ktorý prednostu stanice do tejto funkcie pridelil, hoci nemal dostatok skúseností, prednostu stanice, ktorý mal popoludňajšiu zmenu a mal zostať až do 23.00 h, ale odišiel domov skôr, a vedúceho zodpovedného za rozdeľovanie zmien.

Gerapetritis v stredu novinárom povedal, že vláda urýchli realizáciu zmluvy o automatickom riadení a signalizácii na železničnej sieti. Dodal, že premiér Kyriakos Mitsotakis kvôli tomu kontaktoval šéfa francúzskej firmy Alstom. Tento kontrakt bol podpísaný už v roku 2014, podľa denníka Kathimerini sa ale jeho realizácia zastavila kvôli odhaleniu chýb v dodávkach v roku 2017 za predchádzajúcej vlády. Minister dopravy dnes povedal, že v roku 2019 sa nová vláda, teda už vláda premiéra Mitsotakisa, snažila od zmluvy odstúpiť, ale nakoniec v roku 2021 podpísala jej dodatok.

Minister tiež uviedol, že kabinet zavedie okamžité núdzové bezpečnostné opatrenia ako napríklad pridelenie dvoch prednostov na každú vlakovú stanicu, čo ale pre nedostatok ľudí bude zrejme znamenať obmedzenie spojov a možno aj dočasné zatvorenie niektorých staníc, teda menej zastávok vlakov.

„Chceme obnoviť železničnú dopravu čo najskôr, dúfam, že do konca mesiaca,“ povedal minister dopravy podľa denníka Kathimerini.

Pomoc s urýchlením modernizácie gréckej železničnej siete ponúkla aj Európska komisia, majú v stredu podľa agentúry AMNA v Aténach rokovať zástupcovia Európskej železničnej agentúry.