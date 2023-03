Ukrajinská Mata Hari? Začo ju rozviedka vyznamenala, to prezradí až po vojne

Blogerka a influencerka, ktorá na Instagrame publikuje svoje eroticky ladené snímky, sa pochválila účasťou na schôzke poradcu prezidenta Ukrajiny Mychaila Podoľaka s najvplyvnejšími blogermi krajiny. "Je pekné, keď vo vás vidia osobnosť, spoznávajú vás, rozprávajú sa, diskutujú o niečom (v akomkoľvek jazyku!),“ napísala ako zvyčajne po rusky k zverejnenej fotke Podoľaka na Instagrame, kde ju sleduje polmiliónové publikum.

Tridsaťročná modelka prezradila aj to, že jej udelili štátne vyznamenanie Za pomoc Vojenskému spravodajstvu Ukrajiny II. stupňa. Za čo presne ho dostal, to Vološčuková nespresnila. Sľúbila iba, že to po skončení vojny objasní.

zväčšiť Foto: instagram.com/maneken007 Voloscukova2 Vyznamenanie, ktoré Oxane Vološčukovej udelili za pomoc ukrajinskej vojenskej rozviedke.

Vyznamenanie blogerky, ktorá sa netají, že si v minulosti privyrábala eskortnými službami, mnohých Ukrajincov nepríjemne zaskočilo.

„Ak mňa situácia s poctou eskortky od vojenskej rozviedky pobúrila, neviem si predstaviť, ako to vnímajú ľudia, ktorí v tejto vojne prišli o najbližších príbuzných,“ napísala šéfredaktorka denníka Ukrajinská pravda Sevgil Musajevová.

Niektorí diskutéri na sociálnych sieťach Vološčukovú prirovnali k tanečnici Mata Hari, ktorá bola za prvej svetovej vojny popravená za špionáž. „Mata Hari, akú sme si zaslúžili,“ ironicky poznamenala používateľka Twitteru Natalia Lozková.

Foto: instagram.com/maneken007 Voloscukova1 Ukrajinská Mata Hari v plnej kráse.

„Viete čo ma rozladilo po zverejnení môjho vyznamenania? То, že naši ľudia do takej miery nedôverujú štátu, že sa nazdávajú, akoby sa také veci dávali len tak. Za nič,“ posťažovala sa na Instagrame blogerka.

Kritici Vološčukovej pripomenuli aj jej dávnejšie kontroverzné vyjadrenia. V roku 2015 napríklad povedala, že nezáleží na tom, kto vlastní Krymský polostrov – hlavné je, že tam je mier. Pravda, Vološčuková sa medzičasom za tieto slová už ospravedlnila a Ruskom anektovaný Krym označila za neodňateľnú súčasť Ukrajiny.

Vedenie ukrajinskej spravodajskej služby na vysvetlenie uviedlo, že rozviedka plní špecifické úlohy, na ktorých sa najmä počas totálnej vojny podieľajú rôzni špecialisti.

„Našťastie Ukrajine sú pripravení pomáhať veľmi rôznorodí predstavitelia našej spoločnosti. Zároveň je nesprávne zverejňovať všetky nástroje na dosiahnutie stanovených cieľov, aspoň do víťazstva," cituje z vyjadrenia ukrajinskej rozviedky denník Bild.

Niektorí diskutéri na sociálnych sieťach špekulovali, že Vološčuková mohla asistovať ukrajinským spravodajským službám pri nastražení takzvaných medových pascí, čo je prax zahŕňajúca využívanie romantických vzťahov na špionáž. Podľa tejto verzie mohla blogerka získať dôležité informácie pre urkrajinské vojenské spravodajstvo z ruských kruhov.