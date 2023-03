Šéfka rozviedok USA: Rusko tento rok na Ukrajine nedosiahne väčšie územné zisky

Americké spravodajské služby nepredpokladajú, že by Rusko bolo do konca roka schopné posilniť svoje jednotky na Ukrajine natoľko, aby si mohli pripísať výraznejšie územné zisky. Pri vypočutí v americkom Senáte to dnes povedala šéfka výzvedných zložiek USA Avril Hainesová. Senátorom prezentovala správu, podľa ktorej sa Rusko napriek medzinárodnému odporu proti jeho agresii môže ďalej spoliehať na spoluprácu s Čínou.