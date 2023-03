Charkovské víťazstvo svetla nad tmou. Aspoň na chvíľu

Tri rakety vypálené z ruskej Belgorodskej oblasti dopadajú v skorých ranných hodinách 9. marca 2023 na Charkov. Po novom útoku sa druhé najväčšie ukrajinské mesto, ktoré v leží 40 kilometrov od hraníc s Ruskom, opäť ponorilo do tmy.

Úprimne, také silné emócie som už dlho necítila.

Pouličné osvetlenie zapli v utorok okolo šiestej večer. Len v centre, len na pár hodín, v testovacom režime.

Reakcia ľudí však bola, akoby mesto oslavovalo víťazstvo.

Na chodbe nemocnice niekto zvolal: „Svetlo na ulici!“ a traumatologické oddelenie sa vrhlo k oknám. Sestričky, lekári, pacienti – všetci džavotali, volali príbuzným, nakrúcali ulicu telefónmi. Na ceste sa zastavovali autá, ľudia vystupovali von a kričali „Hurá!“ a „Sláva Ukrajine!“ Videla som ženu tak vzlykať, že nedokázala povedať ani slovo, len šepkala niekomu do telefónu: „Svetlo, svetlo, svetlo“.

Niekoľko tínedžerov zaspievalo hymnu pri stanici metra.

Bolo to ako keby sme blúdili, blúdili a konečne vyšli z jaskyne. V meste už viac ako rok nesvietili lampy.

Zvykli sme si na to. Vyskladali sme si rozvrhy, aby sme po piatej nešli von. Vrátiť sa z práce, zájsť do obchodu, ísť von s deťmi a psami pred zotmením.

Čelovka sa v každom prípade stala rovnako povinným vybavením Charkovčanov ako rúško v covidových rokoch.

Keď som musela ísť večer von, tak som sa snažila držať sa známej trasy. Tadiaľ, kde presne poznám všetky priechody pre chodcov. Normálny vodič pri nich musí spomaliť, pretože na ceste človeka naozaj nevidno.

Oči sa natoľko prispôsobili tme, že v prvých sekundách svetla ľudia automaticky žmúrili a rukami si clonili tváre.

A hneď na to výbuch eufórie. Bože môj, koľko radosti! Zdalo sa, že sa rozžiarili nielen lampy, ale aj úprimné úsmevy. Prvýkrát za posledný rok, čo som naraz videla toľko šťastných ľudí.

V tých mestách, kde nemali vypnuté osvetlenie, sa ľuďom pravdepodobne bude naša radosť zdať zvláštna. A myslím, že sa to dotkne tých, ktorí sú stále bez svetla nielen na uliciach, ale aj vo svojich domovoch.

Prosím, doprajte nám to. Je to jednoducho taká neskutočná rozkoš užiť si malé víťazstvo. Víťazstvo svetla nad temnotou. Aspoň na chvíľu. Prajem to každému jednému.

P.S. Radosť netrvala dlho. Ruské raketové útoky vo štvrtok nadránom poškodili v Charkove tepelnú elektráreň i trafostanice. Na väčšine miest je zase tma. Zariadenia kritickej infraštruktúry a charkovské nemocnice fungujú na generátoroch.