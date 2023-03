Komisárka: EÚ by sa mala úplne zbaviť ruského plynu, navrhne ďalšie úspory

Európska únia by sa mala úplne zbaviť závislosti od skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska, ktorého spotreba v EÚ na rozdiel od plynu dovážaného potrubím vlani neklesla. Vyzvala na to dnes eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová, podľa ktorej by európske firmy nemali uzatvárať s ruskými dodávateľmi nové kontrakty. Komisárka zároveň oznámila, že navrhne predĺžiť systém dobrovoľného obmedzenia spotreby plynu, ktoré má zabezpečiť jeho dostatočné zásoby na budúcu zimu. V súčasnosti sú podľa nej zásobníky plné na 57 percent, čo je zhruba dvojnásobok vlaňajšej úrovne.