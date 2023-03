V čom bude Zeman pre Pavla veľkým vzorom? Vysvetľuje politológ

"Nový český prezident Petr Pavel nemôže ísť v domácej politike vláde len poruke, hoci v tej zahraničnej predpokladám veľmi výrazný súlad. Bude to úplne iné ako za jeho predchodcu Miloša Zemana, ktorého vyjadrenia niekedy pôsobili, ako keby bol zamestnancom ruského ministerstva zahraničných vecí,“ povedal pre Pravdu politológ Josef Mlejnek z Karlovej univerzity. Expert zhodnotil, čo sa dá očakávať od Pavla, ktorý včera nastúpil do prezidentskej funkcie.

Prezident Petr Pavel pred nástupom do úradu jednoznačne podporil Ukrajinu a absolvoval telefonát s taiwanskou hlavou štátu Cchaj Jing-wen. Vzhľadom na jeho postoje a kariéru, keď bol aj šéfom Vojenského výboru NATO, to asi nie je žiadne prekvapenie. Nemal by však byť Pavel vo vyjadreniach ako prezident o niečo zdržanlivejší? Čína, samozrejme, reagovala.

Pavel hneď po zvolení prejavil značnú dávku aktivity. Doma aj v zahraničí. A objavila sa aj kritika, či to predsa len trochu nepreháňa. Myslím si však, že vo všeobecnosti je to v poriadku. Zvolený prezident už predsa môže konať a dať najavo, aká bude jeho politika a čo sa dá od neho očakávať. Pavel po kampani nezaliezol na mesiac niekam na chalupu. Keď ste však spomenuli Čínu a Taiwan, trochu by som to oddelil od všetkého ako špecifický problém.

VIDEO: Petr Pavel prichádza na Pražský hrad

Prečo?

Môžeme si položiť otázku, či bolo nevyhnutné, aby sa Pavel rozprával s taiwanskou prezidentkou. Bolo jasné, že Čína to bude kritizovať. Bolo správne sa pýtať, nakoľko český prezident telefonát koordinoval s vládou. Pavel hovoril, že to konzultoval. Pokiaľ o tom hovoril s ministrom zahraničia Janom Lipavským, asi to je príklad toho, ako bude vyzerať komunikácia hlavy štátu s rezortom diplomacie, čo sa týka politiky k Číne. Otázkou však je aj to, kto tento telefonát inicioval. Nevidím do zákulisia, ale predpokladám, že podnet prišiel z Taiwanu, keď chcela prezidentka blahoželať Pavlovi k zvoleniu. Faktom je, že Praha má ešte aj z čias Václava Havla istú tradíciu dobrých vzťahov s Tchaj-pejom. Šéf Senátu Miloš Vystrčil Taiwan navštívil a krajinu proti komunistickej Číne podporuje nemalá časť českej verejnosti. Samozrejme, má to aj praktickú rovinu, a v nej sa už dá diskutovať o prípadnej potrebe opatrnejšieho prístupu.

Bude prezident Pavel pre súčasnú českú vládu v prvom rade partnerom alebo by ju mohol v niečom nemilo prekvapiť?

Ako som už naznačil, je očividné, že nový prezident chce byť v úrade aktívny. Som zvedavý, či Pavlovi takýto prístup skutočne vydrží počas celého mandátu. V každom prípade ho však avizuje. A už po voľbách navštívil Ústecký a Karlovarský kraj, teda regióny, v ktorých vyhral Andrej Babiš. Pavel tam však šiel a stretol sa s voličmi aj s miestnymi predstaviteľmi. Na prezidenta sa okrem toho okamžite upriamila pozornosť, lebo bude musieť rieši momentálne najdôležitejšiu vnútropolitickú otázku. Ňou je zníženie valorizácie dôchodkov. Vláda ju už presadila v parlamente, hoci opozícia robila obštrukcie.

Ako sa k tejto otázke Pavel postaví?

Bude riešiť, či zákon o zmene valorizácie vetuje, alebo nie. Schválili ho v zrýchlenom legislatívnom konaní a riešilo sa aj to, či nebude retroaktívny. Pavel mal už k zákonu niektoré kritické pripomienky, ale zároveň pred nástupom na Pražský hrad nepovedal, čo spraví (mal by sa vyjadriť dnes, pozn. red.). Bez ohľadu na jeho postup však výrazne vstúpi do domácej politiky.

Dá sa očakávať, že to bude robiť aj v iných prípadoch?

V druhom kole prezidentských volieb dostal Pavel viac ako 3,3 milióna hlasov. Je to rekord. Pavel tento výsledok určite vníma ako súčasť obrovskej legitimity, ktorú mu priama voľba občanmi poskytla. Samozrejme, skrýva sa v tom obrovský rozpor v rámci českého politického systému. Priamo zvolený prezident má určite veľkú legitimitu, ale zároveň sú jeho právomoci veľmi obmedzené. Je to podobné ako na Slovensku. Mám pocit, že Pavel si tento rozpor uvedomuje, ale nechce byť iba reprezentatívnou hlavou štátu, teda len niekým, kto bude niekde klásť vence. Nový prezident chce dať najavo ľuďom, že je im zaviazaný za to, že mu dali hlas. Lebo Pavel vie, že voliči od neho očakávajú, že bude nejakým spôsobom obhajovať ich záujmy.

Za aktívneho prezidenta by sa však dal minimálne v istom zmysle označiť aj Miloš Zeman.

Pavel taký byť nechce. Zeman v úrade porušoval ústavu alebo prinajlepšom boli niektoré jeho kroky na hrane ústavnosti. Pavel chce byť aktívnym prezidentom, ale nechce sa dostať do situácie, že bude čeliť podobným obvineniam ako jeho predchodca. Nová hlava štátu bude viac vecí koordinovať s vládou a stretla sa už s najvyššími ústavnými činiteľmi. Ale prezident mal schôdzku aj s predstaviteľmi ANO, čo je hlavný opozičný subjekt. A Pavel tiež takpovediac trúsi určité kritické poznámky na adresu niektorých vládnych politík.

Asi teda nechce vyzerať len ako predĺžená ruka kabinetu, však?

Áno, toto mi z toho vychádza. Pavel sa chce asi k funkcii postaviť iným spôsobom. Pravdou je, že jadrom jeho elektorátu boli stúpenci súčasnej vládnej koalície. Ale dostal aj veľa hlasov od ľudí, ktorých strany nie sú v parlamente, či ktorí nie sú až tak politicky vyhranení. Z toho Pavlovi vyplýva, že nemôže ísť v domácej politike vláde len poruke, hoci v tej zahraničnej predpokladám veľmi výrazný súlad. Ako sme už hovorili, nový prezident sa orientuje prozápadne a je podporovateľom Ukrajiny. Nemyslím si, že v tejto oblasti by mali medzi kabinetom premiéra Petra Fialu a Pražským hradom vzniknúť nejaké problémy. Bude to úplne iné ako za Zemana, ktorého vyjadrenia niekedy pôsobili, ako keby bol zamestnancom ruského ministerstva zahraničných vecí. Rétoricky exprezident otočil až po 24. februári 2022, keď Kremeľ spustil veľkú inváziu na Ukrajinu. Ale, keď sa vrátim k Pavlovi a domácej politike, myslím si, že si v nej bude budovať vlastnú pozíciu. Nebude opozičným prezidentom a vláde nepôjde po krku, ale istú mieru kritiky od neho koalícia môže očakávať.

Spomenuli ste, že Pavel už po zvolení zavítal do regiónov. Asi budeme ešte porovnávať veci, o ktorých nevieme, ako sa vyvinú, ale dá sa povedať, že v cestách po Česku bude pre nového prezidenta aspoň do istej miery príkladom Zeman? Jemu určite k znovuzvoleniu pomohlo, že v prvom volebnom období veľa chodil po krajine.

V tomto bude Zeman pre Pavla veľkým vzorom. Bývalý prezident naozaj veľa cestoval po českých regiónoch a v podstate robil permanentnú kampaň. A áno, vďaka nej po roku 2013 vyhral Zeman prezidentské voľby aj v roku 2018. To, čo bývalý prezident robil, určite na ľudí pôsobilo. Zeman prišiel aj na miesta, kde si voliči mohli povedať, že hlava štátu k nim zavítala po prvý raz. Keď sa rozprávame telefonicky, som v jednej dedine na Českomoravskej vysočine. Viem, že tu Zeman v prvom volebnom období bol a navštívil školu, v ktorej sa rozlúčil s jej dlhoročným riaditeľom. Samozrejme, že to malo veľký ohlas. Veď ľudia to vnímali tak, že bol jediným politikom z Prahy, ktorý si na nich našiel čas. Predpokladám, že Pavel bude robiť niečo podobné.

Bude potom tiež čeliť kritike za permanentnú kampaň?

Bez ohľadu na to, čo si myslíme o Zemanovi, v kontaktnej kampani mohol by vzorom pre všetkých českých politikov. Ešte v 90. rokoch obišiel Česko v autobuse Zemák. Výsledkom bolo, že jeho ČSSD v roku 1998 vyhrala voľby. Zeman tento prístup zopakoval počas prvého prezidentského mandátu a pomohlo mu to vybudovať si voličskú základňu. Kritici exprezidenta naraz skĺzli k tomu, že hovorili, že všetko, čo robí, je zlé, a že navštevovať ľudí v krajoch je len populizmus. No, to je veľmi zjednodušený pohľad, v podstate je to hlúposť. Kontaktnú kampaň stále pokladám za politický základ. V dnešnej dobe sa dá prepojiť s využívaním sociálnych sietí a je ešte efektívnejšia. Politik niekam príde, vyfotí sa s ľudmi, skončí to na internete a voliči si povedia, že je to predsa zlatý človek, keď meral cestu za nimi. Potom sa to šíri po sociálnych sieťach. Pavel bude robiť to isté. Pokiaľ si chce udržať svojich podporovateľov, musí s nimi komunikovať. Na to je dobrá kontaktná kampaň a využitie prezidentských ciest sa na ňu priam ponúka.