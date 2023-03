New York Times: Trump môže čoskoro čeliť obžalobe

Bývalý americký prezident Donald Trump by podľa denníka The New York Times (NYT) mohol čoskoro čeliť obžalobe v súvislosti s platbou za mlčanlivosť pornohviezdy Stormy Danielsovej.

Ak by sa tak naozaj stalo, išlo by o prvú obžalobu niektorého z amerických exprezidentov. Podľa NYT by mohla výrazne ovplyvniť prezidentskú kampaň pred voľbami v roku 2024, v ktorých sa chce Trump, ktorý akúkoľvek vinu popiera, vrátiť do Bieleho domu.

Na blížiacu sa obžalobu NYT, ktorý svoju správu opiera o štyri nemenované zdroje, usudzuje z toho, že vyšetrovatelia dali Trumpovi možnosť, aby v budúcom týždni vypovedal pred veľkou porotou, ktorá sa prípadu venuje. Takáto ponuka pritom podľa denníka takmer vždy predchádza obžalobe.

V New Yorku majú ľudia, ktorým hrozí obžaloba, možnosť vystúpiť pred veľkou porotou. Väčšinou jej však nevyužijú a neočakáva sa ani, že by tak urobil Trump.

V tomto prípade ide o platbu 130 000 dolárov Stormy Danielsovej v posledných dňoch prezidentskej kampane v roku 2016. Pornoherečka peniaze dostala od niekdajšieho Trumpovho osobného právnika Michaela Cohena. Tvrdí, že išlo o úplatok za mlčanlivosť o jej romániku s Trumpom.

Republikánsky exprezident odmieta, že by s ňou mal milostný pomer a hovorí o hone na čarodejnice. Prokurátor Alvina Bragga, ktorý je demokrat a černoch, označil za politicky motivovaného rasistu.