Ruská hrozba. Únia po sabotáži na Nord Stream plánuje námorné hliadky

Európska únia sleduje, ako sa Rusko stále viac zaujíma o jej kritickú infraštruktúru na mori. Moskva na to využíva špionážne lode. Uviedol to britský denník Financial Times. Únia by preto chcela vytvoriť spoločné námorné hliadky, ktoré majú byť odpoveďou na aktivity Moskvy.