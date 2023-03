Čína protestuje proti plánu Japonska vypustiť vodu z Fukušimy do mora

Čína v piatok odsúdila zámer Japonska vypustiť upravenú rádioaktívnu odpadovú vodu z poškodenej jadrovej elektrárne Fukušima do mora. Požaduje, aby Tokio najprv získalo súhlas susedných krajín. Informovala o tom agentúra AP.

Čína, ktorá v minulosti pravidelne podávala podobné sťažnosti, neuviedla, ako by reagovala v prípade, že Japonsko bude pokračovať v plánovanom vypustení.

Čína, ktorá bola Japonskom v prvej polovici minulého storočia napadnutá, je permanentným kritikom Tokia a jeho bezpečnostného spojenectva s USA, pričom vládnuca komunistická strana sa často odvoláva na historické krivdy, aby získala domácu podporu. Taktiež sa snaží podkopať postavenie Japonska vo svete.

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning v piatok na tlačovej konferencii označil správanie Japonska za „extrémne nezodpovedné“.

„Rád by som zdôraznil, že vypúšťanie upravenej jadrovo-kontaminovanej vody z elektrárne Fukušima Japonskom sa týka globálneho morského prostredia a verejného zdravia a teda nie je súkromnou záležitosťou japonskej strany,“ uviedol Mao. „Pokým sa nedosiahne úplná dohoda so susednými krajinami, ďalšími zainteresovanými stranami a príslušnými medzinárodnými inštitúciami, Japonsko nesmie bez povolenia vypúšťať jadrovou energiou kontaminovanú vodu do mora,“ vyhlásil.

Zemetrasenie s magnitúdou 9,0 a mohutné cunami zasiahli pred 12 rokmi (11. marca 2011) jadrovú elektráreň Fukušima Daiichi, pričom zničili jej energetické a chladiace systémy a spôsobili zrútenie jej troch reaktorov. Do okolia sa uvoľnilo obrovské množstvo radiácie.

Južná Kórea, niekoľko tichomorských ostrovných štátov a japonské rybárske komunity tiež namietajú proti plánovanému vypusteniu tejto vody do mora. Predstavitelia Japonska a prevádzkovateľ elektrárne, Tokyo Electric Power Company Holdings, tvrdia, že rádioaktívne prvky vo vode je možné znížiť na bezpečnú úroveň.

Japonský minister poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu Tetsuro Nomura vyhlásil, že bude pracovať na tom, aby zabránil akémukoľvek poškodeniu reputácie lovu morských plodov v tejto oblasti.