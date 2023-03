Pápež František: Celibát je pravidlo, ktoré je možné zmeniť

Celoživotné dodržiavanie celibátu u katolíckych kňazov je pravidlo, ktoré je možné zmeniť, a možno si teda v cirkvi predstaviť ženatých duchovných. V rozhovore zverejnenom argentínskym spravodajským portálom Infobae to povedal pápež František.

„V tom, že sa kňaz môže oženiť, nevidím žiadny rozpor,“ povedal pápež s poukazom na prax východných katolíckych cirkví, kde celibát u kňazov nie je povinný. „Je to dočasný recept… Nie je večný ako kňazské svätenie… Na druhej strane je celibát disciplína," dodal. Na otázku novinára, či sa teda môže stať, že povinný celibát bude zrušený, potom František odpovedal jednoducho – áno. Zároveň ale pápež poznamenal, že podľa neho zrušenie celibátu kňazom ich úlohu neuľahčí.

O inštitúte celibátu sa vedú v poslednom čase debaty aj v súvislosti s kauzami sexuálneho zneužívania kňazmi, ktoré oslabili postavenie cirkvi po celom svete. Niektorí sa domnievajú, že ak by duchovní smeli sexuálne žiť v partnerskom zväzku, mohlo by to počty prípadov zneužívania znížiť.

Pápež dal v posledných dňoch niekoľko rozhovorov svetovým médiám v súvislosti s 10. výročím na čele katolíckej cirkvi. Konkláve ho zvolilo nástupcom Benedikta XVI. 13. marec 2013.