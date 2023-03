Taliani zachránili za štyri dni takmer 6-tisíc migrantov

Za posledné štyri dni do Talianska dorazilo takmer 6-tisíc migrantov, čo je zhruba rovnako ako vlani za január a február.

Vyše 1400 migrantov zachránila za posledných 24 hodín pri brehoch južného Talianska miestna pobrežná stráž.

Na pobreží v juhotalianskej Kalábrii ale v sobotu tiež našli záchranári ďalšie tri mŕtve telá, vrátane päťročného dievčatka a o málo staršieho dievčaťa. Ide o deti migrantov z lode, ktorá koncom februára stroskotala pri kalábrijskom meste Cutro a ktorej nehoda si vyžiadala najmenej 76 obetí. Približne tri desiatky utečencov z tohto plavidla sa ešte nezvestné, uviedla agentúra ANSA. Súčasná migračná vlna zrejme bude pokračovať, vzhľadom na teplé počasie.

Pobrežná stráž do záchranných operácií zapojila osem lodí. Povolané bolo aj námorné hliadkové plavidlo, aby sa zabránilo opakovaniu katastrofy z minulého mesiaca, keď sa loď s migrantmi rozlomila len kúsok od kalábrijského pobrežia. Prokuratúra túto nehodu vyšetruje. Niektorí totiž kritizujú miestne úrady za údajne pomalé záchranné práce po nehode.

Kvôli nešťastiu so zatiaľ 76 obeťami sa v sobotu v meste Cutro konala demonštrácia najmenej päťtisíc ľudí, ktorí pochodovali po pláži a niesli veľký drevený kríž urobený z trosiek stroskotanej lode. Medzi účastníkmi manifestácie nazvanej Zastavte okamžite masakry na mori boli okrem iného príbuzní obetí nehody a zišli sa na ňu ľudia z rôznych kútov Talianska, uviedla ANSA.

Talianska vláda vo štvrtok schválila ďalší dekrét týkajúci sa migrácie, ktorý okrem iného sprísňuje tresty pre pašerákov ľudí, a to až na 30 rokov, zatiaľ čo doteraz to bolo maximálne päť rokov. Má tiež vytvoriť systém kvót pre pracovné povolenia pre ľudí z krajín, ktoré budú s talianskou vládou spolupracovať v boji proti nelegálnej migrácii. Krátko po februárovom stroskotaní lode s takmer ôsmimi desiatkami obetí talianska vláda uviedla, že plánuje prijať približne pol milióna cudzincov, ktorí sa prisťahujú legálne.

Tento rok do Talianska priplávalo cez Stredozemné more okolo 18-tisíc migrantov oproti približne 6-tisíc v rovnakom období minulého roka. Len vo štvrtok doplávalo približne 1 900 migrantov na Lampedusu, ktorá leží 130 kilometrov od tuniského pobrežia. Tento taliansky ostrov s rozlohou iba 20 kilometrov štvorcových disponuje zariadením pre utečencov s kapacitou okolo 300 ľudí, no teraz je v ňom vyše 3 000 utečencov.