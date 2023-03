ONLINE: Krvavý Bachmut. Ďalší deň so stovkami mŕtvych vojakov

Ukrajina aj Rusko tvrdia, že za 24 hodín v Bachmute a okolí padli stovky vojakov protivníka. Je to jedna z najkrvavejších a najdlhších bitiek vo vojne na Ukrajine.

7:00 Ukrajina aj Rusko tvrdia, že za 24 hodín v Bachmute a okolí padli stovky vojakov protivníka. Podľa Kyjeva zahynulo 221 proruských síl a ďalších viac ako 300 utrpelo zranenia, podľa Moskvy na širšej frontovej línii v Doneckej oblasti zomrelo až 210 Ukrajincov. O vyhláseniach oboch strán, ktoré sa nedajú nezávisle overiť, informuje agentúra Reuters.

Rusko, ktoré pred vyše rokom vojnu vyvolalo, síce nespresnilo počet mŕtvych Ukrajincov priamo v Bachmute, ktorý sa stal dejiskom jednej z najkrvavejších a najdlhších bitiek vojny na Ukrajine. Obe strany ale pripúšťajú, že v oblasti prichádzajú o veľa vojakov. Spravodajská televízia CNN nedávno uviedla, že podľa niektorých odhadov je pomer strát v bojoch o Bachmut až 7: 1 v neprospech Rus­ka

Žoldnieri ruskej Wagnerovej skupiny za posledné dni prevzali kontrolu nad väčšinou východnej časti tohto ukrajinského mesta, uviedlo v sobotňajšej analýze bojov na Ukrajine britské ministerstvo obrany. Frontová línia sa tam podľa neho teraz nachádza v centre mesta – pri rieke Bachmutke.

Americké spravodajské služby nepredpokladajú, že by Rusko bolo do konca roka schopné posilniť svoje jednotky na Ukrajine natoľko, aby si mohli pripísať výraznejšie územné zisky. Pri vypočutí v americkom Senáte to pred niekoľkými dňami povedala šéfka výzveľných zložiek USA Avril Hainesová. Senátorom prezentovala správu, podľa ktorej sa Rusko napriek medzinárodnému odporu proti jeho agresii môže ďalej spoliehať na spoluprácu s Čínou.

Hainesová podľa denníka The New York Times v Senáte hovorila o ruských problémoch s muníciou, so stratami na životoch i s morálkou jednotiek a vyjadrila názor, že prezident Vladimir Putin pravdepodobne začína lepšie chápať limity svojej armády. Moskve sa v posledných mesiacoch nedarí vo väčšom rozsahu dobývať územia na východe Ukrajiny a analytici upozorňujú, že drobné postupy, ako napríklad tie pri meste Bachmut, sú vykúpené vysokými stratami.

„Ak Rusko nezačne povinnú mobilizáciu a nenájde významné dodávky munície od tretích strán, bude pre nich čoraz zložitejšie v nasledujúcich mesiacoch udržiavať súčasnú mieru útočných operácií,“ povedala Hainesová. „Stručne povedané, nepredpokladáme, že by sa ruská armáda tento rok natoľko zotavila, aby si pripísala významné územné zisky,“ pokračovala.