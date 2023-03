Využili zákon, vyhlásili sa za ženy. Vrahovia a sexuálne šelmy sú vo väzeniach v blízkosti žien

V decembri 2017 kanadská vláda súhlasila s tým, aby stačilo, že odsúdený muž o sebe povie, že sa cíti byť ženou, a môže preto požiadať o preloženie do ženskej väznice. Nepotrebuje podstúpiť ani chirurgický zákrok či absolvovať hormonálnu liečbu. Má právo podať si žiadosť výlučne na základe pocitu o svojom tele.

Nápravno-výchovná služba Kanady (jej skratka v angličtine je CSC), čo je úrad, ktorý má v agende osoby odsúdené viac ako na dva roky, teraz zverejnila aktuálne štatistiky.

„Máme povinnosť prispôsobiť sa na základe rodovej identity alebo prejavu bez ohľadu na anatómiu osoby (čiže pohlavie) či označenie pohlavia v preukazoch totožnosti. Zahŕňa to umiestňovanie páchateľov podľa ich rodovej totožnosti do mužskej alebo do ženskej inštitúcie (väznice, pozn. red.)," odôvodnila v roku 2017 CSC novú kontroverznú smernicu podporenú premiérom Justinom Trudeauom, ktorý je stále na čele vlády.

Z najnovších údajov vyplýva, že transgenderových ľudí premiestnených z mužských do ženských väzníc je aktuálne 61. Je to síce len zlomok celkového počtu odsúdených v Kanade, no alarmujúci je pohľad na ich trestné činy.

Až 44,3 percent týchto 61 osôb tvoria vrahovia. Páchatelia sexuálnych zločinov predstavujú 30 percent. Odsúdených za lúpež je zhruba 12 percent. Znamená to, že tí, čo spáchali nenásilné trestné činy, majú výrazne nízky podiel na premiestnených (ex)mužoch, čo sa stali ženou.

Priemerný vek 61 osôb je 43 rokov, pričom zhruba polovicu tvoria potomkovia domorodých obyvateľov. Ich obete boli prevažne ženy alebo deti, ktoré mali násilnú smrť, prípadne utrpeli závažnú ujmu na zdraví. Asi najväčšou obludou, ktorá uspela so svojou žiadosťou, je 68-ročné indivíduum, ktoré sedí za mrežami už od roku 1995. Po novom sa volá Catherine Lynnová. „Ako muž napadol ženu bývajúcu na vyššom poschodí domu, podrezal jej hrdlo a potom mal sex s mŕtvolou," upozornil denník Toronto Sun.

Vrah a nekrofil v jednej osobe meniaci sa na ženu uspel so žiadosťou u CSC o preloženie do ženského väzenia. „Váš potenciál opätovnej integrácie je na strednej úrovni a úroveň zodpovednosti a motivácie je vysoký. Považujete seba za zapojeného do vášho nápravného plánu. Počas vášho vypočutia ste zrejme pochopili, že vaše predchádzajúce správanie vrátane sexuálneho správania bolo nevhodné. Cítili ste, že vám chýba prehľad, aby ste sa správali primeranejšie. Nedávno vám schválili operáciu a to zostáva vaším zameraním a cieľom," vypočul(a) si Lynnová. Tejto osobe potom prerušili výkon trestu priamo za mrežami, aby mohla podstúpiť chirurgickú zmenu pohlavia.

Za návrat do režimu väzenských ústavov pred rokom 2017 začala robiť kampaň bývalá trestankyňa Heather Masonová. „V podstate transrodoví väzni sú s väčšou pravdepodobnosťou tými najnebezpečnej­šími," vysvetlila vo svojom texte zverejnenom na internete. Dodala, že bola svedkom, ako takéto osoby za mrežami ubližovali odsúdeným ženám.

Za také indivíduum sa dá označiť nielen Lynnová, ale aj John Boulachanis, ktorý v roku 2016 spáchal vraždu. Bol člen zločineckej skupiny: zabil komplica, o ktorom sa mylne nazdával, že je policajný informátor. O dva roky sa už ako väzeň sa stal transrodovým človekom (chirurgickú zmenu pohlavia mal zaplatenú z peňazí daňových poplatníkov). Podľa posudku CSC by predstavoval veľkú hrozbu, keby ho premiestnili medzi ženy odpykávajúce si trest odňatia slobody. Boulachanis podal(a) žalobu a súd súhlasil s presunom. Medzi potrestanými ženami sedí v cele od roku 2021.

Server National Post poznamenal, že pravidlá premiestňovania odsúdených mužov medzi trestankyne boli trochu objasnené smernicou CSC v minulom roku: „Všetky žiadosti o presun sa posudzujú od prípadu k prípadu a vyžadujú si posúdenie pre rozhodnutie, ktoré zahŕňa preskúmanie vyhodnotenia bezpečnosti."