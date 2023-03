Maďarský šéf obrany: Ukrajina nerozhoduje o svojom osude. Bez vôle USA nebude mier

Postupné kroky od sankcií voči Rusku, cez finančnú pomoc Ukrajine, poskytovanie obranných prostriedkov, potom útočných bojových vozidiel až po ponuku bojových lietadiel Ukrajine označil šéf maďarského rezortu obrany za istý druh eskalácie konfliktu. Európa sa takto zrazu môže ocitnúť uprostred vojny, varoval.

„Strategickým cieľom je, aby Rusko nepredstavovalo hrozbu pre Európu a medzi Ruskom a Maďarskom by zároveň mala byť dostatočne široká a hlboká oblasť, suverénna Ukrajina. Je to v záujme nás všetkých, no na dosiahnutie tohto cieľa volíme rôzne prostriedky,“ podotkol Szalay-Bobrovniczky. Zdôraznil, že uzavretie prímeria by viedlo k záchrane životov.

Minister v rozsiahlom rozhovore opakovane podčiarkol, že Maďarsko nebude dodávať Ukrajine zbrane a zostane mimo vojny.