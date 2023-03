Čínsky prezident vycestuje budúci týždeň do Ruska

Čínsky prezident Si Ťin-pching plánuje už budúci týždeň vycestovať do Ruska, aby sa tam stretol so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Jeho návšteva by sa tak mala uskutočniť skôr, než sa očakávalo, uviedla v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenované, dobre informované zdroje.