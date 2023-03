Prigožin o Bachmute: Je to ťažké, veľmi ťažké. Ukrajinci vrhajú do boja nekonečné zálohy

„Situácia v okolí Bachmutu zostáva zložitá. Útočné jednotky Vagnerovej skupiny postupujú z viacerých smerov, snažia sa prelomiť našu obranu a postúpiť do centrálnej časti mesta,“ citovala Sýrskeho ukrajinská mediálna platforma Military Media Center. „Všetky pokusy nepriateľa o dobytie mesta sú odrážané delostrelectvom, tankmi a ďalšími palebnými prostriedkami. Obrana pevnosti pokračuje!“ dodal.

Bachmut je v súčasnosti jedným z ohnísk vojny na Ukrajine a odohrávajú sa tam jedny z najťažších bojov konfliktu, ktorý Moskva rozpútala pred vyše rokom. Objavujú sa správy o mnohých padlých či ranených na oboch stranách. Ruské jednotky v uplynulých týždňoch postúpili severne aj južne od mesta a hrozí, že v ňom obkľúčia ukrajinských obrancov. Ukrajina teraz kontroluje západnú časť mesta, zatiaľ čo východná je už v rukách ruských síl.

Kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského minulý týždeň oznámila, že Syrskyj aj náčelník generálneho štábu Valerij Zalužnyj súhlasili, aby obrana Bachmutu pokračovala. Syrskyj v uplynulých dňoch obliehané mesto v Doneckej oblasti opakovane navštívil, aby sa na mieste presvedčil o situácii.

Tiež šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Prigožin v nedeľu uviedol, že situácia je v Bachmute „ťažká, veľmi ťažká“. „Čím viac sa blížime k centru mesta, tým sú boje tvrdšie. Ukrajinci vrhajú do boja nekonečné zálohy. Ale my postupujeme a budeme postupovať,“ citovala Prigožina agentúra Reuters. Povedal tiež, že jeho jednotky od ruskej armády dostávajú viac munície ako predtým. Prigožin ďalej ohlásil „reštart“ a nové nábory do svojej skupiny, akonáhle bude Bachmut dobytý.

Ukrajinský generálny štáb pri svojom stretnutí uviedol, že ruské sily pokračujú v ofenzívnych operáciách v smere na Lyman, Bachmut, Avdijivku, Marjinku a Šachtarske. Ukrajinské sily podľa neho v týchto oblastiach za posledný deň odrazili 102 útokov, vrátane štyroch pri Bachmute. „Nepriateľ sa neprestáva pokúšať dobyť mesto Bachmut,“ konštatovalo velenie ukrajinskej armády.

Ukrajinský prezident Zelenskyj v nedeľu neskoro večer uviedol, že jeho jednotky v uplynulých dňoch zabili pri Bachmute viac ako 1 100 ruských vojakov a ďalších 1 500 bolo vyradených z boja kvôli zraneniam. Ministerstvo obrany v Moskve v nedeľu oznámilo, že ruské sily zabili za posledných 24 hodín v Doneckej oblasti viac ako 220 ukrajinských vojakov.

Vyhlásenie jednotlivých strán konfliktu nie je možné vo vojnových podmienkach bezprostredne overiť z nezávislých zdrojov. Ani jedna zo strán konfliktu neuvádza svoje vojnové straty.