Pavel odplatil návštevu. Bol by rád, keby Čaputová zostala v úrade

Veď je už dlhodobou tradíciou, že lídri Česka po nástupe do úradu idú na prvú zahraničnú cestu na Slovensko. Opačne to platí tiež.

Dá sa však asi povedať, že Pavel sa svojej hostiteľke, slovenskej prezidentke Zuzane Čaputovej, prišiel aj poďakovať. Ona ho totiž v Prahe nečakane navštívila už 28. januára, keď vyhral súboj o hlavu štátu s Andrejom Babišom.

A Pavel verí, že ich spolupráca bude pokračovať. Český prezident na tlačovej konferencii priamo neodpovedal na otázku Pravdy, či by slovenskej hlave štátu odporučil, aby na budúci rok opäť kandidovala. No z jeho slov jasne vyplynulo, že by bol rád, keby v úrade zostala.

„Nebudem niekoho nabádať, či má alebo nemá kandidovať. Z čisto ľudského pohľadu vám poviem, že by som si želal, aby som mal počas svojho volebného obdobia v susednom štáte takúto partnerku,“ reagoval Pavel. Povedal však, že nebude rozdávať rady do kampane.

Prezidentka Čaputová podľa očakávania po boku Pavla nepotvrdila, či bude opätovne kandidovať. „Som plne sústredená na výkon mandátu, nie na inšpirácie z okolitých kampaní. Musím však uznať, že tá, ktorú urobil pán prezident, mi bola blízka. Tak, ako som to povedala pri tej prekvapivej návšteve počas volebnej noci, bola pre mňa dôležitým potvrdením, že slušnosť, hoci sa zdá byť miernejšia a pre niekoho slabšia, vie byť veľkou silou. A vie vyhrať aj prezidentské voľby. Rovnako verím, že slušnosť, konštruktívny prístup a vecnosť môžu vyhrať kdekoľvek aj parlamentné voľby,“ vyhlásila slovenská prezidentka.

Spoločné plány

Čaputová a Pavel majú spoločné plány. Chystajú návštevu Ukrajiny. Pavel potvrdil, že v pondelok hovoril s prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Návštevu by som rád skoordinoval s pani prezidentkou,“ zdôraznila česká hlava štátu.

„Ten nápad asi vznikol v rovnakom čase v Prahe aj v Bratislave. Som veľmi rada, že pán prezident prišiel s touto ponukou a rada na takúto cestu pôjdem,“ povedala Čaputová.

Obe hlavy štátu sa pristavili aj pri téme dezinformácií. Podľa nich tiež súvisí s Ukrajinou. „Naše spravodajské služby otvorene hovoria o vplyve Ruska, pokiaľ ide o dezinformácie na území Slovenska, sme v tomto ohľade veľmi zraniteľní, pretože vplyv dezinformácií alebo hybridných útokov je zjavný,“ uviedla Čaputová.

Pavel aj vzhľadom na ekonomickú a sociálnu situáciu očakáva v spoločnosti napätie. „Bude veľmi záležať na tom, ako citlivo budeme pristupovať k oslovovaniu našich občanov, ako dôsledne im budeme pripomínať hodnoty, na ktorých naše krajiny stoja, ako budeme jednoznační v poukazovaní na to, kde je nebezpečenstvo, kde je nepriateľ,“ pripomenul Pavel s tým, že je potrebné naďalej pomáhať Ukrajine, lebo bez toho by súčasná situácia mohla vyústiť do omnoho vážnejších problémov.

Český prezident sa zastaví aj pri bratislavskom bare Tepláreň, kde vlani zastrelil krajne pravicový terorista dvoch queer ľudí. Pavel je ochotný podporiť zákon, ktorý v jeho krajine umožní manželstvá ľudí rovnakého pohlavia. V Česku zatiaľ platia registrované partnerstvá.

K nim sa prihlásila aj Čaputová. „Je mi nesmierne ľúto, že na Slovensko nemáme účinnú legislatívu, ktorá by registrované partnerstvá garantovala,“ reagovala prezidentka. Upozornila aj na pokračujúce politické útoky proti sexuálnym menšinám.

Čo čaká Pavla?

Petr Pavel je vo funkcii len od 9. marca. Ako hodnotí plány českej hlavy štátu politológ Josef Mlejnek z Karlovej univerzity?

„Pavel chce byť aktívnym prezidentom. No v tom je zakódované nebezpečenstvo. Ako sa hovorí, kto nič nerobí, nič nepokazí. Možno by Pavlovi mohlo stačiť, keby kládol vence. Ale, ako vravím, pokiaľ chce byť viditeľnejšou hlavou štátu, čo evidentne chce, hrozí mu, že sem-tam urobí nejakú chybu,“ reagoval Mlejnek.

Hneď po nástupe na Pražský hrad musí Pavel riešiť vážne politické záležitosti. „Čaká sa na to, či vetuje alebo nevetuje zníženie valorizácie dôchodkov. Naznačoval, že chce nejakým spôsobom moderovať túto diskusiu a chce byť aktívnym hráčom pri hľadaní konsenzu, ako má reforma penzií vyzerať. Pavlovi sa však aj vzhľadom na politickú neskúsenosť ľahko môže stať, že sa do niečoho zamotá, že sa mu niečo nepodarí a že ho politické strany prekabátia. Povedzme si, že potom by vyzeral trochu trápne,“ vysvetlil Mlejnek.

Odborník pripomenul, že Pavel v kampani priznával, že sa veľmi nevyzná v ekonomických otázkach. Pomerne často odpovedal, že na tieto veci má expertov a že v úrade svoj tím ešte rozšíri. Na to v prezidentských debatách staval Pavlov protivník Andrej Babiš, ktorý zdôrazňoval svoje praktické podnikateľské úspechy.

„Samozrejme, český prezident má obmedzené právomoci. Ak bude chcieť Pavel niečo presadiť, bude musieť s politickými predstaviteľmi rokovať. Hlava štátu však môže prichádzať s návrhmi, keďže dokáže využiť, že ju volilo viac ako 3,3 milióna ľudí. Pavel si potrebuje udržiavať túto popularitu,“ povedal Mlejnek. „Pokiaľ sa bude v prieskumoch verejnej mienky o dôveryhodnosti držať vysoko nad 50 percentami, strany ho nebudú môcť úplne obchádzať pri rozhodnutiach. Ťažšie sa im bude tvrdiť, že aj keď Pavel niečo hovorí, veci sa presadzujú iba v parlamente. V podstate čím väčšiu popularitu si hlava štátu dokáže udržať, tým väčšiu váhu budú mať jej názory,“ uviedol politológ.

Podľa Mlejnka je za tým všetkým ešte aj takpovediac prezidentská aura, ktorá je vo všeobecnosti v Česku veľmi silná. „Stačí byť pánom Pražského hradu a získate akúsi politickú svätožiaru, ktorú iní ľudia nemajú, ak to trochu zveličím. Pavel teda bude musieť hrať s kartami svojej popularity, čo si vyžaduje istú aktivitu. Ale, ako som povedal, v tom spočíva aj nebezpečenstvo, že prezident bude robiť chyby. Nejaké omyly sa určite vyskytnú, a potom bude hlava štátu čeliť kritike, že sa pustila do niečoho, čomu nerozumie a nemá na to ani právomoci. Pavel je v politike stále nováčik,“ dodal Mlejnek.