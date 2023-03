Všetci sú už v Dubaji? Bezpečný prístav tam našli aj bohatí Rusi

Dubaj sa vo vojnových časoch stáva bezpečným prístavom pre najbohatších Rusov a na miestnych pobrežných promenádach alebo v luxusných nákupných centrách sa čoraz viac presadzuje ruština. V Dubaji si môžu ruskí podnikatelia vybudovať nový život a netrápi ich pritom averzia miestnych, napísal denník The New York Times (NYT).

Jedným z ruských prisťahovalcov do mesta na pobreží Perzského zálivu je podnikateľ Dmitrij Ťuťkov, ktorého deti tam chodia do britskej školy. Vo svojom novom útočisku sa podnikateľ nemusí báť, že by bol poslaný do bojov na Ukrajine, reklamná agentúra mu ale ďalej zarába v Rusku peniaze. Navyše tam nevidí rozbité cesty a bezdomovcov a nestretáva sa tam s protiruskými náladami, opísal svoju situáciu americkému denníku.

„Dubaj je oveľa slobodnejší, vo všetkých ohľadoch,“ povedal Ťuťkov.

Ruskú diaspóru v Dubaji tvoria tak miliardári, ako aj príslušníci strednej triedy, ktorí často pracujú v technologických odboroch a ktorí z Ruska utiekli pred čiastočnou mobilizáciou. Obe skupiny majú ale pre pobyt v najväčšom meste Spojených arabských emirátov podobné dôvody – Dubaj a Rusko ďalej spájajú priame letecké linky, Spojené arabské emiráty zostávajú vo veci vojny na Ukrajine neutrálne a podľa Rusov nie sú voči Moskve nepriateľsky naladené.

„Prečo podnikať niekde, kde sa k vám nesprávajú priateľsky?“ pýta sa Tamara Bigajevová, ktorá si v meste nedávno otvorila dvojposchodový salón krásy a už má stálych klientov. „V Európe nás očividne nechcú,“ dopĺňa.

Na rozdiel od ulíc niektorých európskych metropol nie sú v Dubaji vidieť ukrajinské vlajky ani zhromaždenia na podporu Ukrajiny. Ak by navyše niekto z miestnych zastával protiruské názory, pravdepodobne by si ich nechal pre seba. Demonštrácie sú v Spojených arabských emirátoch de facto nezákonné a sloboda zhromažďovania je veľmi obmedzená.

„Je to pre nás na istý čas bezpečný ostrov,“ hovorí obchodník s nehnuteľnosťami Antalij Kamenskich, ktorého firma podľa neho v minulom roku predala v Dubaji nehnuteľnosti za stovky miliónov dolárov, predovšetkým ruským klientom.

Funguje tak nepísaná spoločenská zmluva, že tí, ktorí sú lojálni k režimu v Moskve, môžu ďalej hromadiť bohatstvo, podotýka The New York Times. Hoci ruský prezident Vladimir Putin vo svojich prejavoch ruskú elitu nabáda, aby rozvíjala svoje životy a investície v Rusku, v skutočnosti dáva bohatým signály, že im čo najviac odmetiete cestu k ďalšiemu obohacovaniu, domnieva sa politologička Jekaterina Šulmanová.

Občania Spojených arabských emirátov tvoria len asi desatinu z desaťmiliónovej populácie tejto krajiny. Zvyšných deväť miliónov sú prisťahovalci, predovšetkým Indovia a Pakistanci, menšiu časť tvoria tiež Američania a Európania. Táto blízkovýchodná krajina sa vlani na jar, teda krátko po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu, stala podľa analýzy letov denníka The New York Times najobľúbenejšou destináciou pre súkromné lety z Ruska. Všetko pritom nasvedčuje tomu, že príťažlivosť Dubaja odvtedy ešte vzrástla.

Predstava, že západné sankcie zničili ruskú ekonomiku, je podľa Ťuťkova ilúzia. Jeho reklamná agentúra ťažila z toho, keď nové firmy súperili o miesta uvoľnené po západných spoločnostiach, ktoré sa začali sťahovať z Ruska. Podnikatelia v zahraničí mohli využiť aj to, že kurz rubľa vlani v lete dosiahol voči doláru sedemročné maximum, takže zarobené peniaze mohli zameniť na doláre cez banky, ktoré sa neocitli pod sankciami. „V dolároch sme dosahovali kolosálne zisky, chápete?“ uzatvára podnikateľ.