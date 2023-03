Len jeden z desiatich Rusov dôveruje ministrovi obrany

V najnovšom prieskume len 11,2 percenta opýtaných vyjadrilo názor, že najdlhšie slúžiacemu ministrovi ruskej vlády ešte možno dôverovať pri riešení dôležitých otázok. Na prvom mieste v tomto ukazovateli je prezident Vladimir Putin (37,5 %), za ním nasleduje minister zahraničných vecí Sergej Lavrov (16,3 %) a premiér Michail Mišustin (14,3 %).

Šojgu už tretí mesiac po sebe nepatrí medzi prvých troch najpopulárnejších ruských politikov, no stal sa stálicou v top lídroch antiratingu, čo bolo ešte pred vojnou nepredstaviteľné. Podľa výsledkov prieskumu z 28. februára Šojguovi kategoricky neverí 4,1 % Rusov.

Pozor, kontrola! Ruský minister Šojgu v zákopoch na Ukrajine

Pre porovnanie, v marci 2022 verilo Šojguovi 21,1 % Rusov, opačný postoj malo 2,3 %. Index dôvery tak klesol takmer trojnásobne – z 18,8 na 7 percentuálnych bo­dov.

Foto: Možem objasniť Sojgu dovera Dôveryhodnosť ministra Šojgua v prieskumoch VCIOM

Šéf rezortu obrany naďalej stráca rešpekt a podporu obyvateľstva v dôsledku dlhotrvajúcej vojny na Ukrajine, uviedla Dara Massicotová, analytička spoločnosti RAND Corporation, ktorá sa zaoberá otázkami ruskej obrany a bezpečnosti.

„Straty ruskej armády sa pohybujú v stovkách denne, ofenzíva pri Uhledare sa zmenila na fiasko po tom, čo vojakov nahnali na mínové polia. Do roka boli takmer všetci velitelia, ktorí sa zúčastnili vojny, zbavení svojich funkcií, prevelení do Sýrie alebo penzionovaní, no [náčelník generálneho štábu Valerij] Gerasimov a Šojgu, ktorí nesú najväčšiu zodpovednosť, sú z politických dôvodov ušetrení,“ cituje Massicottovú Moscow Times.

Odbornčka dodala , že Šojgu sa naďalej drží nad vodou, pretože je „skúseným byrokratom s vycibreným pudom sebazáchovy“. Je tiež známe, že Šojgu má o sebe vysokú mienku a venuje veľkú pozornosť PR.

Ruský minister obrany Šojgu na frontovej línii

Investigatívny portál Proekt tvrdí, že že tlačová služba rezortu obrany sa zmenila na oddelenie informácií a masovej komunikácie v počte asi sto zamestnancov, ktorí nepretržite pracujú na imidži ministerstva a skrývajú akékoľvek negatíva o jeho činnosti.

Šojguov vplyv možno hodnotiť aj podľa kauzy s Jevgenijom Prigožinom, zakladateľom súkromnej armády vagnerovcov, ktorého konflikt s ministerstvom obrany eskaloval od začiatku vojny na Ukrajine, usudzuje Moscow Times. Vďaka tvrdým vyhláseniam na adresu najvyššieho vedenia armády, ako aj čiastočnému úspechu vagnerovcov na fronte sa Putinov kuchár, ako znie prezývka Prigožina, po prvý raz dostal do prvej desiatky najspomínanejších osôb v systéme Interfax SCAN.

Ale už vo februári boli zmienky o Prigožinovi a jeho žoldnierskej armáde v štátnych médiách zásadne obmedzené. Sám Prigožin sa začal sťažovať, že ministerstvo obrany nedodáva muníciu jeho bojovníkom, pričom Šojguho a Gerasimova obvinil zo zrady a pokusu o zničenie vagnerovcov. Prigožinovi ministerstvo prekazilo aj ďalší nábor väzňov v trestaneckých táboroch, kde predtým s prísľubom odpustenia zvyšku trestu naverboval desaťtisíce odsúdencov do svojej súkromnej armády.