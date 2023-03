Trump: Sankcie proti Rusku nie sú účinné. Európa by mala platiť oveľa viac ako my

Keby sa opäť stal americkým prezidentom, vojna na Ukrajine by sa podľa neho skončila za 24 hodín či menej. Trump to uviedol v odpovediach na otázky moderátora stanice Fox News Tuckera Carlsona. Tomu zodpovedali aj ďalší republikáni, ktorí by sa mohli uchádzať o republikánsku nomináciu do budúcoročných prezidentských volieb. Floridský guvernér Ron DeSantis vyhlásil, že obrana Ukrajiny nie je životne dôležitým národným záujmom Spojených štátov, pričom vojnu označil za „územný spor Ukrajiny a Ruska“. Bývalý viceprezident Mike Pence, naopak, označil Putina za diktátora, ktorého treba zastaviť.

Trump opakovane vyhlásil, že keby bol prezidentom, Rusko by nikdy Ukrajinu nenapadlo, a že táto „strašná vojna by sa skončila do 24 hodín“, ak by sa prezidentom opäť stal.

Sankcie proti Rusku podľa Trumpa nie sú účinné. Na otázku, či by USA mali usilovať o zmenu ruského režimu, exprezident odpovedal: „Nie. Mali by sme podporiť zmenu režimu v Spojených štátoch, čo je oveľa dôležitejšie. Do tejto šlamastyky nás dostala Bidenova administratíva. “

Na otázku, či postavenie so Ruskom je „životne dôležitým strategickým národným záujmom USA“, Trump odvetil, že nie, ale je to tak pre Európu, ktorá by preto „mala platiť oveľa viac ako my“. "Naším cieľom na Ukrajine je pomôcť Európe a zabezpečiť jej bezpečnosť, ale Európa sama si nepomáha. Spolieha sa na to, že to za ňu do veľkej miery urobia Spojené štáty. To je voči nám veľmi nespravodlivé. Najmä preto, že Európa nás využíva v obchode a v ďalších veciach, "dodal exprezident.

Vyjadrenia oboch politikov – Trumpa aj DeSantisa podľa stanice NBC News signalizujú, že medzi republikánmi narastajú izolacionistické nálady, čo zrejme bude jednou z kľúčových tém nadchádzajúcich primárok.