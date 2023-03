Francúzsky generál: NATO možno bude musieť pomôcť Moskve, aby sa Rusko nerozpadlo

Problémom je Putinov režim

Yakovleff je bývalý zástupca veliteľa spojeneckých síl NATO v Európe a slúžil aj vo Francúzskej cudzineckej légii.

VIDEO: Fiktívna vojna alebo boj s Ruskom? Francúzi skúšajú, či sú pripravení

Video: Francúzske ministerstvo obrany.

"Problémom je režim Vladimira Putina. Rusko by malo byť dôležitou súčasťou koncertu štátov, ako sme hovorievali v Európe. Vzhľadom na súčasný režim to však nie je možné,“ povedal Yakovleff . Pripomenul, že keby aj v nejakom zmysle platilo, čo tvrdí Moskva, že do vojny ju vyprovokoval Západ, ona porušila medzinárodné právo a vedome spustila inváziu. "Rusko je agresorom a Ukrajina obeťou,“ zdôraznil.

Generál poskytol rozhovor pre YouTube kanál Xaviera Tytelmana, bývalého príslušníka námorného letectva. Yakovleff v interview hovorí o troch základných scenároch, ako sa môže vyvíjať ruská vojna proti Ukrajine. Víťazstvo Kyjeva, výhra Moskvy a patová situácia, v ktorej sa obe strany budú usilovať udržať si kontrolované územia.

Čítajte viac Jadrový inžinier opisuje, aké budú následky ruského jadrového útoku na Ukrajine

Podľa Yakovleffa sa však dlhodobý mier dá dosiahnuť iba tak, že plány Kremľa úplne zlyhajú. "Každý Rus musí pochopiť, že vojna mu nič nepriniesla. Ukrajina musí získať späť Donbas a Krym, všetky svoje územia až do posledného kilometra. To ukáže Rusom, že roky 2014 a 2022 priniesli ich krajine iba potoky krvi a chudobu a že z vojny nič nezískali. Ani jeden štvorcový kilometer. Je to potrebné ukázať a je to podmienka trvalého mieru,“ vysvetlil francúzsky generál.

VIDEO: Francúzsko dodá Ukrajine stíhače (ruských) tankov

Video: Francúzske ministerstvo obrany.

Francúz si myslí, že Rusko nie je nevyhnutne odsúdené na zánik, ale paradoxne NATO môže byť jeho záchranou, ak si krajina bude chcieť udržať politickú jednotu.

"Bohužiaľ si musíme povedať, že v najhoršom prípade sa môže stať, že to bude práca pre Severoatlantickú alianciu, aby pomohla manažovať vývoj po prípadnom konci Putina a zabránila roztriešteniu štátu. Malo by to totiž dramatický vplyv na nás všetkých. Zoberte si skutočnosť, ako za rok vojny násilie prerástlo ruskou spoločnosťou. Sledujeme videá, na ktorých sa ľudia tešia, ako niekto niekoho zabil kladivom. Bude veľmi náročné upokojiť situáciu. Nemôžeme si dovoliť takýto chaos, budeme musieť niečo urobiť,“ povedal Yakovleff.

Jadrové zbrane

Generál načrtol aj scenár, že od Ruska by sa odčlenili oblasti, na ktorých území sa teraz nachádzajú jadrové zbrane. No tieto štáty by sa ich nechceli vzdať, lebo by si zobrali poučenie z Ukrajiny. Tá sa atómoviek zriekla za garancie územnej celistvosti, ktoré jej sľúbilo aj Rusko, no Moskva porušila záväzky obsiahnuté v Budapeštianskom memorande z roku 1994.

zväčšiť Foto: Profimedia Yakovleff, Rusko Francúzsky generál Michel Yakovleff na snímke z roku 2009, keď slúžil v rámci jednotiek KFOR v Kosove.

"Keby nejaké štáty získali jadrové zbrane, pomerne rýchlo by mali problém s ich technickou údržbou a podobne. No už samotný fakt, že by ich vlastnili, by skomplikoval situáciu pre možných agresorov. Hovoríme o asi 6 000 jadrových zbraniach na 14 základniach, ktoré by sa mohli dostať do rúk 14 rôznym vládam. Nie všetky by boli také demokratické ako Švajčiarsko a zodpovedné, ako sú Francúzsko či USA. Samozrejme, takáto predstava ma neteší, a určite sa nepáči ani NATO,“ vysvetlil Yakovleff.