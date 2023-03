Europoslanci schválili klimatický balík, Slovensko bude musieť zrubnúť emisie o 22,7 %

Európsky parlament v utorok schválil dvojicu právnych predpisov klimatického balíka Fit for 55.

Predpisy okrem iného sprísnia nároky kladené na členské štáty týkajúce sa zníženia emisií v odvetviach, ktoré zatiaľ nie sú zahrnuté v systéme emisných kvót. Miera zníženia bude úmerná výkonnosti ekonomík jednotlivých štátov, v prípade Slovenska je to 22,7 percenta, Česka 26 percent, Maďarska 18,7 percenta, Poľska 17,7 percenta. Druhá norma sa týka posilnenia schopnosti krajiny pohlcovať uhlíkové emisie.

Takzvané nariadenie o zdieľaní úsilia pri znižovaní emisií europoslanci prijali väčšinou 486 ku 132 hlasom. Na znení normy sa zástupca EP dohodol s členskými štátmi zastúpenými v Rade EÚ s českým predsedníctvom vlani v novembri. Než zákon nadobudne účinnosť, musí ho schváliť aj Rada.

Opatrenie uloží povinnosť znížiť emisie o 26 percent zo cestnej dopravy, vykurovania budov, poľnohospodárstva, malých priemyselných prevádzok a nakladania s odpadmi, a to do roku 2030 v porovnaní s rokom 2005. Česko figuruje s 26 percentami medzi krajinami východného krídla únie s najvyššími záväzkami, zatiaľ čo ten úplne najnižší má Bulharsko s desiatimi percentami, a naopak, najvyššie Nemecko a škandinávske štáty s 50 percentami.

Spravodajkyňa pre legislatívu z ľudovej frakcie (EPP) Jessica Polfjärdová po hlasovaní uviedla, že „legislatíva predstavuje v plnení klimatických cieľov EÚ obrovský krok vpred“. „Vysielame jasný signál, že program EÚ na ochranu klímy je konkurencieschopný a účinný a môže slúžiť za vzor zvyšku sveta,“ povedala europoslankyňa.

Klimatický balík Fit for 55, ktorého súčasťou sú prijaté normy, má za cieľ znížiť emisie skleníkových plynov o aspoň 55 percent do roku 2030 a do roku 2050 urobiť z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent na svete.

Druhé v utorok schválené opatrenie stanovuje vyššie ciele pre takzvané prepady uhlíka, teda uhlíkové emisie, ktoré sú schopné absorbovať lesy, pôda aj ďalšie krajinné prvky. Ambicióznejším cieľom členských štátov aj EP je, aby krajina bola schopná pohltiť ekvivalent 310 miliónov ton CO2 v roku 2030.

Každá krajina bude mať podľa dohody vlastný záväzný cieľ. Poslanci v utorok nariadenia o lesníctve a zaobchádzaní s pôdou prijali väčšinou 479 ku 132 hlasom a rovnako ako v prípade nariadenia o zdieľaní úsilia už normu schválili členské štáty koncom minulého roka v čase českého predsedníctva v Rade EÚ.