Sankcie: áno, či nie? V srbskej vláde to vrie

Sedieť na dvoch stoličkách sa nedá donekonečna. Srbsko, kandidátska krajina EÚ, ktoré odoláva tlaku, aby sa pre ruskú agresiu proti Ukrajine pripojilo k západným sankciám, si bude musieť vybrať medzi Bruselom a Moskvou. Vie to aj srbský prezident Aleksandar Vučič, ktorý už minulý mesiac naznačil, že Belehrad skôr či neskôr bude musieť zaviesť obmedzenia voči Moskve. Ten čas už nastal, ozvalo sa teraz zo srbskej vlády.

Je to zatiaľ osamelý hlas. Minister hospodárstva Rade Basta za výzvu uvaliť sankcie na Rusko zožal búrku nevôle. Šéf jeho vlastnej strany sa od „súkromného názoru“ kolegu dištancoval a jedna z koaličných strán Bastu vyzvala na odchod z vlády.

Pokusný balónik?

Vučičova Srbská pokroková strana, rozhodujúca vládna sila, sa však s odsúdením ministra neponáhľala, čo podľa denníka Danas môže znamenať, že ide o pokusný balónik hlavy štátu.

Srbský prezident sa práve pripravuje pod patronátom EÚ na kľúčové rozhovory s premiérom Kosova o urovnaní vzťahov medzi Belehradom a Kosovom, za čo im Brusel sľubuje urýchlenie ich integračného procesu. Prístupové rozhovory Srbska viaznu, únia mu vyčíta okrem iného, že s ňou nedostatočne zlaďuje svoju zahraničnú politiku, pod čím rozumie najmä to, že Belehrad, ako jediná metropola západného Balkánu, sa nepripojil k protiruským sankciám.

Basta svoj kontroverzný návrh zdôvodnil úsilím podporiť prezidenta. "Naša krajina už teraz platí vysokú cenu za to, že na Rusko neuvalila sankcie, a to sa stáva neudržateľným. Ako minister hospodárstva nemôžem akceptovať, aký tlak je vyvíjaný na prezidenta Srbska Aleksandara Vučića, a my mlčíme,“ napísal minister v príspevku na Instagrame.

„Stojím po boku prezidenta Vučića pri obrane štátnych a národných záujmov a mám v neho absolútnu dôveru. Preto žiadam vládu Srbska a všetkých ministrov, aby sa k tejto otázke vyjadrili,“ napísal Basta.

Srbsko ako krajina, ktorá trpela pod sankciami, doteraz neprijalo rozhodnutie týkajúce sa Ruska, pretože dúfalo, že sa ruská agresia voči Ukrajine skoro skončí. „Koniec konfliktu je však v nedohľadne a zdá sa, že rozum sa vytratil,“ vysvetlil minister, prečo by Srbsko, ktoré od začiatku odsudzuje ruskú agresiu voči Ukrajine, malo spraviť aj ďalší rozhodný krok.

Na ministra zo strany Jednotné Srbsko ako prvé tvrdo zaútočilo koaličné Hnutie socialistov. „Teraz, keď potrebujeme jednotu, má Basta za cieľ rozdeliť srbskú vládu v otázke jej záväzku nepripojiť sa k nezákonným sankciám proti Rusku,“ napísalo na svojej webovej stránke hnutie, ktoré založil vplyvný šéf srbských tajných služieb Aleksandar Vulin. „Je zvlášť hanebné, že sa Basta schováva za prezidenta Srbska, aby podkopal nezávislosť a neutralitu, ktorú Vučič bráni tak voči cudzincom, ako aj proti takýmto miestnym zbabelcom,“ uviedlo Hnutie socialistov a ministra vyzvalo, aby odstúpil „ak nezíska podporu ostatných ministrov v boji proti nezávislej, neutrálnej a slobodymilovnej politike nášho Srbska“.

Moskva žiada dialóg

Do srbského ministra hospodárstva sa ostro pustila aj hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. „Je to nejaký čudný postoj: na Srbsko vyvíja nátlak Amerika a srbský minister vyzýva na postup proti Rusku. Možno by sa mal srbský minister radšej rázne vysloviť proti tlaku na svoju krajinu.“ napísala na Telegrame a varovala: „Zavedením sankcií proti Rusku sa tlak Spojených štátov na Srbsko neskončí, ale len zosilnie.“

Kremeľ signalizoval, že stále verí, že problematické otázky medzi Belehradom a Moskvou sa vyriešia v partnerskom dialógu. Vučič v uplynulých týždňoch rázne odsúdil ruskú súkromnú armádu vagnerovcov za nábor srbských občanov do vojny proti Ukrajine. Srbom, ktorí by sa ako žoldnieri zúčastnili bojov, pohrozil dlhoročným väzením. Srbský prezident netajil rozčarovanie ani nad pokusmi ruskej diplomacie obhajovať porušenie územnej celistvosti Ukrajiny kosovským precedensom.

„Dokonale chápeme, aký bezprecedentný, tvrdý, nezákonný tlak v rozpore s medzinárodným právom je vyvíjaný na mnohé krajiny vrátane Srbska. Najmä na Srbsko,“ citovala agentúra RIA Novosti hovorcu ruského prezidenta. „A veľmi si vážime postoj, ktorý Srbsko doteraz zaujalo. Chápeme, že podmienky sa menia, ale očakávame, že najproblematic­kejšie otázky by sme mali vyriešiť v rámci nášho dôverného partnerského dialógu s našimi srbskými priateľmi,“ dodal Dmitrij Peskov.