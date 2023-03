USA na diaľku vymazali citlivý softvér v drone, potom sa zrútil do Čierneho mora

Spojené štáty ešte pred zrútením dronu MQ-9 Reaper do Čierneho mora na diaľku vymazali jeho citlivý softvér. Zabránili tým, aby sa v prípade získania trosiek Rusko dostalo k tajným informáciám. V stredu o tom informuje TASR podľa portálu americkej televízie CNN.

VIDEO: Americký dron, aký mala trafiť ruská stíhačka

Kolízia amerického dronu s ruskou stíhačkou Su-27 nastala v utorok ráno krátko po 07.00 h. Dve ruské stíhačky vypustili pred dronom palivo a následne jedna z nich do neho narazila a poškodila mu vrtuľu. To donútilo americkú armádu nasmerovať dron do mora, pretože bol neovládateľný.

Tajomník Rady bezpečnosti Ruskej federácie Nikolaj Patrušev v stredu oznámil, že Rusko sa pokúsi vyloviť vrak dronu. Patrušev je bývalý šéf Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), nástupkyne sovietskej KGB.

USA nemajú v Čiernom mori žiadne vojenské lode, uviedol ich predstaviteľ. Preto by boli akékoľvek pokusy o vytiahnutie dronu mimoriadne ťažké a časovo náročné.

Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby povedal, že USA podnikli kroky na ochranu svojho „majetku“. „Samozrejme, nechceme, aby niekto okrem nás naň siahal rukami,“ zdôraznil Kirby.

Moskva: K incidentu s dronom viedol nárast špionážnych aktivít USA

Ruský minister obrany Sergej Šojgu v stredu v telefonáte s ministrom obrany USA Lloydom Austinom vyhlásil, že príčinou utorkového incidentu s dronom v oblasti Čierneho mora bola zvýšená výzvedná činnosť Spojených štátov proti záujmom Ruska. Správu o tom TASR prevzala z agentúry AFP a z webu britskej stanice BBC.

Podľa medializovaných správ Šojgu dodal, že k incidentu v Čiernom mori prispelo aj konanie Spojených štátov, ktoré nerešpektovali, že Rusko tam v súvislosti s tzv. špeciálnou vojenskou operáciou ruskej armády na Ukrajine zriadilo zónu s obmedzením preletov.

Rusko prostredníctvom svojho ministra obrany avizovalo, že na akékoľvek budúce provokácie zo strany USA bude adekvátne reagovať.

„Lety amerických strategických bezposádkových vozidiel pri pobreží Krymu majú provokatívny charakter, čo vytvára predpoklady na eskaláciu situácie“ v zóne Čierneho mora, upozornil Šojgu.

USA trvajú na tom, že operujú v medzinárodnom vzdušnom priestore a budú v tejto činnosti pokračovať. Vyhlásil to v stredu hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Ned Price. Pripomenul, že USA, rovnako ako väčšina krajín sveta, neuznávajú nezákonnú anexiu Krymu Ruskom a považujú ho za územie Ukrajiny.

K zrážke dronu so stíhačkou došlo približne 73 kilometrov juhozápadne od Krymského polostrova, ktorý Rusko okupuje od roku 2014, uviedol predstaviteľ USA. Dron ešte klesal ďalej od Rusmi okupovaného územia a dopadol do mora asi 113 kilometrov juhozápadne od Krymu, dodal predstaviteľ citovaný televíziou CNN.