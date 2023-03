KĽDR podnikla ďalší test balistickej strely. Južná Kórea avizuje odplatu

Severná Kórea odpálila vo štvrtok medzikontinentálnu balistickú raketu, ktorá dopadla do Japonského mora. Tokio aj Soul kvôli ďalšiemu vojenskému testu komunistickej krajiny zvolali svoje bezpečnostné rady, a to v deň, keď sa v Japonsku stretnú tunajší premiér Fumio Kišida s juhokórejským prezidentom Jun Sok-jolom. Informujú o tom agentúry Jonhap a Reuters, podľa ktorých raketový test tvrdo kritizovali tiež Spojené štáty.

Juhokórejská armáda uviedla, že sa odpal uskutočnil o 7.10 h miestneho času (23.10 h v stredu SEČ) zo severokórejskej metropoly Pchjongjangu. Japonská armáda oznámila, že raketa bola vo vzduchu asi 70 minút, počas ktorých vystúpila do výšky 6000 kilometrov a uletela približne 1000 kilometrov, kým dopadla do mora asi 200 kilometrov západne od malého ostrova Ošima na severe Japonska. Nie sú hlásené žiadne škody, ktoré by spôsobila.

Podľa vojenského činiteľa Južnej Kórey, na ktorého sa odvoláva agentúra AP, sa testované zariadenie podobalo na medzikontinentálnu balistickú raketu Hwasong-17, ktorú Pchjongjang odpálil už vlani v novembri. Ak by ju KĽDR neodpálila tak strmo nahor, ale po normálnej trajektórii, mohla by uletieť vyše 15 000 kilometrov a zasiahnuť aj pevninské Spojené štáty.

Juhokórejský prezident Jun v reakcii na test vyhlásil, že KĽDR za bezohľadné provokácie zaplatí. Raketové testy sú v rozpore s rezolúciami OSN, uviedol tiež, a vyzval na bližšiu obrannú spoluprácu s USA a Japonskom. Tokio odpálenie rakety odsúdilo ako „barbarský čin“, ktorý je ďalšou provokáciou celého medzinárodného spoločenstva. Podľa Washingtonu test zbytočne zvyšuje napätie a mohol by destabilizovať bezpečnostnú situáciu v regióne.

Do dnešného dňa posledný test medzikontinentálnej balistickej rakety KĽDR uskutočnila 18. februára. Za posledné dni ale odpálila niekoľko iných rakiet, zrejme v reakcii na rozsiahle vojenské cvičenie Spojených štátov a Južnej Kórey, ktoré sa začalo v noci na pondelok a bude trvať do 23. marca.

Pchjongjang cvičenie už dopredu kritizoval. Severokórejský vodca Kim Čong-un tento mesiac nariadil armáde, aby zintenzívnila cvičenie na „skutočnú vojnu“.

Jun dnes zase naopak svojim silám prikázal, aby dôsledne trénovali s USA a udržiavali pripravenosť proti hrozbám z KĽDR.

Vlani KĽDR odpálila rekordný počet viac ako 70 rakiet, vrátane medzikontinen­tálnych balistických striel schopných dosiahnuť americkú pevninu. Americkí a juhokórejskí predstavitelia aj preto varovali, že sa komunistická krajina môže pripravovať na prvý jadrový test od roku 2017.