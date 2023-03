Juhokórejský prezident pricestoval na návštevu Japonska

Juhokórejský prezident Jun Sok-Jol podľa agentúry Kjódó pricestoval do Japonska, kde sa vo štvrtok stretne s tamojším premiérom Fumiom Kišidom. Je to prvá takáto návšteva za 12 rokov a prichádza v deň, keď Severná Kórea odpálila medzikontinentálnu balistickú raketu, ktorá dopadla do Japonského mora.