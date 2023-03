Oscarom ocenená ruská opozícia sa potáca v chaose

Navaľnyj, najvýznamnejší domáci kritik ruského prezidenta Vladimira Putina, si v Rusku odpykáva 11,5-ročné väzenie. Za mrežami sa ocitol po tom, čo ho súd uznal vinným z podvodu v dvoch prípadoch, ktoré boli podľa Navalného a Západu vykonštruované s cieľom umlčať ho. Okrem toho, jeho organizácia, ktorá sa zameriava na boj s korupciou, bola zakázaná ako extrémistická.

Jeho priaznivci ho označujú za ruskú verziu Nelsona Mandelu, prežil pokus o atentát a jedného dňa bude prepustený z nespravodlivého väzenia, aby viedol Rusko. Právnik Navaľnyj zostáva tvrdým kritikom Kremľa a spoza mreží pravidelne vydáva prostredníctvom svojich advokátov vyhlásenia.

Pre Pravdu odpovedal Vladimír Šucha, šéf Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku.

Jeho Fond boja proti korupcii (FBK), ktorý v súčasnosti pôsobí mimo Ruska, sa však začal topiť v problémoch po tom, ako šéf štábu Leonid Volkov priznal, že bez vedomia svojich kolegov loboval pri Európskej únii za zrušenie sankcií voči jednému z najbohatších mužov Ruska Michailovi Fridmanovi. Volkov sa za svoje kroky, ktoré označil za „veľkú politickú chybu“, ospravedlnil a uviedol, že si dá od pozície šéfa fondu pauzu.

Niektorí ďalší opozičníci sa však nahnevali a vyhlásili, že FBK by sa mal skôr snažiť urýchliť Putinov politický koniec, ako pomáhať bohatým podnikateľom. Navaľného spojenec a bývalý námestník ministra energetiky Vladimir Milov, povedal, že niektorí členovia opozície sa prejavili ako „supernaivní“, keď sa usilovali o zrušenie sankcií proti Fridmanovi. Toho označil za ruského „majstra v nájazdoch na firmy“. „Spôsobuje to kolosálne škody na obraze ruskej opozície. Potom bude potrebné obnoviť na Západe povesť ruskej opozície,“ dodal.

O lobistickom úsilí informoval v zjavnej pomste Alexej Venediktov, prominentný novinár, ktorý roky poskytoval opozícii priestor v moskovskej rozhlasovej stanici, ktorú viedol, a zároveň udržiaval styky s úradmi. Navaľného tím obvinil Venediktova, že získal milióny dolárov na vydávanie časopisov z moskovského mestského rozpočtu, ktorý ovláda Putinov spojenec. Venediktov priznal, že získal zmluvu na vydávanie publikácií, ale odmietol, že by sa dopustil prečinu alebo že by z toho mal zisk. Vlani v apríli Moskva jeho i Volkova označila za „zahraničných agentov“.

Leonid Nevzlin, magnát a významný kritik Kremľa sídliaci v Izraeli, na twitteri uviedol, že opozícia sa potrebuje zjednotiť. „Kým Ukrajina bojuje za svoju slobodu, ruskí opozičníci sa rozhodli otvoriť druhý front. Žiaľ, nie preto, aby bojovali proti Putinovi, ale aby bojovali medzi sebou,“ posťažoval sa. Opozičná politička z Petrohradu Xenija Torstrjomová, ktorá opustila Rusko, vyhlásila, že rovnako túži po jednote. „Ale žiaľ, v súčasnosti sa deje presný opak,“ uviedla v telefonickom rozhovore.

Pri udeľovaní Oscarov sa pozornosť sústredila tiež na Navaľného postoj ku Krymu, ukrajinskému polostrovu, ktorý Rusko v roku 2014 anektovalo. Opozičník vtedy povedal, že si nemyslí, že by Krym bol sendvič, ktorý by sa dal odovzdávať tam a späť. Dlhodobo tiež vyhlasoval, že keby sa stal prezidentom, usporiadal by poctivé referendum, v ktorom by sa obyvatelia Krymu vyjadrili, ku ktorej krajine chcú patriť. Minulý mesiac však zmenil prístup a uviedol, že Rusko musí rešpektovať hranice Ukrajiny z roku 1991.

Niektorých Ukrajincov šokovalo, že dokument o Navaľnom získal Oscara namiesto ukrajinského uchádzača, koprodukčnej snímky nazvanej Dom z triesok, ktorý rozpráva príbeh sirotinca zničeného ruskými silami. „Dnešný večer opäť dokázal, že ruská propaganda funguje veľmi dobre a vie propagovať pseudohrdinov tam, kde žiadni hrdinovia nie sú,“ uviedol na facebooku Azad Safarov, ktorý sa podieľal na vzniku koprodukcie.

Primátor ukrajinského Ľvova Andrij Sadovyj s nechuťou pripomenul Navaľného komentáre o krymskom sendviči. „Navaľnyj je sendvič zabalený v desiatovej škatuli, ktorú vozí po svete ako príklad toho, že v Rusku stále existuje opozícia,“ napísal Sadovyj na twitteri s poznámkou, že to zaváňa ruskou propagandou, ktorou teraz napáchla aj soška Oscara.

Navaľnyj sa v twitterovej reakcii na Oscara dotkol konfliktu, keď vyzdvihol tých, ktorí po celom svete „nachádzajú silu postaviť sa monštru diktatúry a jej stálemu spoločníkovi – vojne.“

Ruský opozičný politik Nikita Juferev, žijúci teraz v zahraničí, pripustil rozvrat v opozícii, ale obvinil z neho dvadsať rokov trvajúce represie Kremľa. „Je bezhlavá, dezorientovaná, ale sú na to objektívne dôvody,“ uviedol Juferev. Navaľného spojenec Milov vyhlásil, že opozícia vytrvá. „Problémy a chyby sa stávajú, ale dokázali sme prežiť hrozné rany, ktoré nám Putin v posledných rokoch zasadzoval. Nehodláme sa vzdať,“ uviedol Milov.