Ruské vojská v Sýrii by tam nemali byť dočasne, povedal Asad

Sýrsky prezident Bašár Asad vyhlásil, že ruská vojenská prítomnosť v Sýrii by nemala byť dočasná a nemala by sa obmedzovať len na boj proti teroristom. V rozhovore, ktorý zverejnila ruská agentúra RIA Novosti, Asad tiež povedal, že by privítal návrhy na vytvorenie nových ruských vojenských základní a zvýšenie počtu ruských vojakov v Sýrii.